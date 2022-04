Ačkoliv první poločas branku fanouškům v ochozech nenabídl (a svým způsobem ho Okula zvládla celkem důstojně), to, že se nebude ze strany Optiků jednat o dvakrát povedený zápas, naznačily už chvíle ještě před úvodním hvizdem. „Do Tachova jsme přijeli pozdě, teprve deset minut před výkopem jsme se dostali do šatny,“ utrousil kapitán Nýrska Tomáš György s tím, že časový delay nastal už v Plzni, kde se vyzvedávali někteří hráči.

3. kolo Poháru PKFS: FK Tachov - FK Okula Nýrsko 4:0.Zdroj: Aneta Kalivodová

Samotné utkání pak špílmachr původně ani hodnotit nechtěl, ale nakonec se celkem pořádně rozpovídal. „Zápas v Tachově nám dal to, co jsme dali my jemu. Přijeli jsme deset minut před výkopem, zcela nepřipravení na zápas,“ nebrala si servítky největší hvězda fotbalového Nýrska. „V hlavách jsme byli nastavení tak, aby se nikdo nezranil a tomu hra také odpovídala. Domácí naopak měli velkou chuť, a proto zaslouženě vyhráli. Od začátku jsme byli permanentně pod tlakem domácích, kteří nás dobře presovali a na rozdíl od nás se nevyhýbali osobním soubojům,“ čertil se středopolař Tomáš György.

Po úvodním náporu Tachovských se Optici malinko zvedli. „Zhruba po 25 minutách jsme hru mírně zlepšili, dostávali se do šancí, ale bohužel jsme žádnou neproměnili,“ posteskl si kapitán nýrských fotbalistů.

A druhý poločas? To už bylo fiasko! „Druhá půle začala tím samým obrázkem, kdy se domácí ovšem střelecky prosadili a byli na koni. My mohli záhy srovnat, ale Vargovi samostatný nájezd na branku přerušil rozhodčí podivným odpískání ruky. Po par minutách jsme dostali gól na 2:0 a bylo po zápase,“ řekl Tomáš György a v kritice poté ještě malou chvíli pokračoval.

„Sklopené hlavy, absolutní nezájem o hru, vidina konečného hvizdu a rychlý úprk domů. Tímto zápasem jsme si ukázali, že máme před sebou ještě plno práce na naši mentální kondici. Nemůžeme si prostě příště dovolit nějaký zápas vypustit a jen tak se ho zúčastnit,“ doplnil rozčarovaně.

Šanci na reparát, a pří vší úctě ke krajskému poháru, v daleko důležitějším utkání, má Okula už v sobotu, kdy v rámci 23. kola krajského přeboru zajíždí na hřiště o záchranu bojujícího Bolevce. Zápas začíná v 17 hodin. Odčiní svěřenci trenéra Karla Kalivody blamáž z Tachova? Po sedmé hodině bude jasno.

Pohár PKFS, 3. kolo: FK Tachov - FK Okula Nýrsko 4:0

Poločas: 0:0. Branky: 53. Hudec, 68. Khymanych, 70. P. Kořínek, 90. Habart. Rozhodčí: Sladký – A. Fanfule, L. Fanfule. ŽK: 0:2. Diváci: 75. Tachov: Landrgott – A. Kořínek (83. Roháč), Umanskyi, Sloup, Habart, Šroub, Šuranský, Nieves (46. Nieves), Fišer (46. P. Kořínek), Khymanych (76. Mráz), Sláma (73. Hána). Trenér: Jaroslav Pták. Nýrsko: Toul – Antonovics, Pavlík, Trumpeš (58. Bastl), T. Kohout, Varga, T. György (78. J. Taušek), K. Kalivoda ml., Vlček, M. Brož, Kotlan (76. K. Kalivoda st.). Trenér: Karel Kalivoda starší.

