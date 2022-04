V následném penaltovém rozstřelu se zaskvěl hostující gólman Václav Stuchl, který lapil hned tři pokusy domácích a stal se hlavním strůjcem toho, že druhý bonusový bod putoval právě do Štěnovic.

Dohrávka 15. kola I. B třídy, skupina B: TJ Sokol Vrhaveč (bílé dresy) - TJ Sokol Štěnovice 2:2 (3:4 na penalty).Zdroj: Jindřich Schovanec

„Bod bereme, přece jenom jsme vyrovnali v poslední minutě. Před zápasem jsme chtěli samozřejmě body tři, ale v den utkání jsme měli trošku problém se sestavou. Chtěli jsme pak urvat alespoň druhý bod na penalty, ale gólman soupeře byl proti,“ uvedl trenér týmu Vrhavče Václav Vacovský.

K remízovému utkání se vyjádřil také Václav Stuchl, gólman hostujících Štěnovic. „Byl to spíš bojovný zápas, ve kterém domácí hráli hodně důrazně. Ale rozhodně jsme si měli domů odvézt všechny tři body. Pro nás je to ztráta,“ stýskal si brankář Václav Stuchl s tím, že bod na Klatovsku jeho tým ztratil díky vlastní chybě a nedůrazu v pokutovém území. „Domácí praktikovali hru pomocí dlouhých nákopů na náhodu a dvakrát jim to vyšlo,“ doplnil k zápasu.

O víkendu hraje Vrhaveč okresní derby v Chanovicích (začátek v sobotu od 17 hodin), Štěnovice naopak změří síly v domácím prostředí s béčkem Klatov. Ttady je úvodní výkop naplánovaný již o jednu hodinu dříve.

TJ Sokol Vrhaveč - TJ Sokol Štěnovice 2:2

PK: 3:4. Poločas: 1:2. Branky: 35. F. Lorenc, 90+3. Skřivánek – 29. Týml, 41. Kopecký. Rozhodčí: Bína – Strolený, Pressl. ŽK: 3:1 (39. O. Pressl, 53. Reitmajer, 88. F. Lorenc – 75. Sedláček). Diváci: 37. TJ Sokol Vrhaveč: O. Pressl – Skřivánek, Janda, Hrach (61. Vítovec), Fait, König, Votípka, Malenka, Reitmajer, Hromada, F. Lorenc. Trenér: Václav Vacovský. TJ Sokol Štěnovice: Stuchl – Pelouch, Matoušek, Sedláček, Švec, Týml, Kopecký, Volf, Koželuh, Tomášek, Görner (83. Rosocha). Trenér: Petr Plass.

