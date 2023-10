Mají fazónu. V podzimní části, která se jim už dlouhé roky nedaří, až nevídanou. Fotbalisté SK Bolešiny porazili ve víkendovém utkání 7. kola béčkové skupiny I. B třídy Plzeňského kraje soupeře ze Strážova vysoko 4:0, bodovali popáté za sebou a v tabulce soutěže se vyhoupli už na šesté místo. Na třetí Horažďovice přitom Bolešinští nyní ztrácí pouhé tři body.

I. B třída, skupina B, 7. kolo: SK Bolešiny (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - SK Kovodružstvo Strážov 4:0 (3:0). | Foto: Jindřich Schovanec

O osudu nedělního utkání bylo rozhodnuto prakticky už v prvním poločase, který Bolešiny vyhrály 3:0. Skóre zápasu otevřel ve 21. minutě fotbalově-hokejový obojživelník Jan Brtník, další dvě branky vstřelil o šestnáct let starší Petr Hodl. Po změně stran pak domácí fotbalisté přidali ještě jednu branku, o kterou se postaral znovu dvacetiletý Jan Brtník, jeden z hrdinů přesvědčivého vítězství Bolešin nad rivalem ze Strážova.

„Zápas se Strážovem hodnotím velice kladně. Bylo to zasloužené vítězství a získali jsme velmi důležité tři body. Byl to úplně jiný zápas, než ten předešlý. My jsme se ze začátku hledali, ale po první vstřelené brance byl zápas v naší režii. V kabině jsme si o přestávce řekli, že nesmíme polevit, což jsme dodrželi a v klidu si došli pro tři body a udrželi čisté konto," pochvaloval si si po zápase bolešinský Jan Brtník, autor dvou ze čtyř gólů mužstva.

I. B třída, skupina B, 7. kolo: SK Bolešiny - SK Kovodružstvo Strážov 4:0 (3:0).Zdroj: Jindřich Schovanec

V příštím kole hrají Bolešiny opět na domácím hřišti, v sobotu od 10.15 přivítají již zmiňované Horažďovice, které o víkendu remizovaly s nováčkem ze Spáleného Poříčí 1:1. Strážov, který je aktuálně předposlední, hostí podobně trápící se Svatobor Hrádek, jenž v neděli nestačil na Měcholupy (1:4).

Poločas: 3:0. Branky: 21. a 70. Jan Brtník, 32. a 36. Hodl. Rozhodčí: Hošek - Slabý, Dušek. ŽK: 0:0. Diváci: 101. Sestava SK Bolešiny: Martínek - Bauer, T. Novák (65. Eremiáš), Farný, Hodl, Jan Brtník, Rehák, Šilhavý (84. Simbartl), Šindelář, Kolář, Jiří Pitel. Trenér: Jiří Šmolc. Sestava SK Kovodružstvo Strážov: Pressl - Vaverka (57. Janda), Bouberle, Chval, Papoušek (70. Mayer), Červený, J. Kalivoda, Soušek, Vališ, M. Kalivoda, Franc. Trenér: Petr Presl.

