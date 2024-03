V podzimním vzájemném měření sil doma remizovali s Tlučnou 2:2, ale tentokrát soupeři z Plzeňska nedali sebemenší šanci. Řeč je o fotbalistech Sušice, kteří v zahajovacím utkání jarní části krajské I. A třídy deklasovali svého soupeře na jeho půdě vysoko 5:0. O branky sušického mužstva se postaralo hned pět různých střelců. Do černého se trefili Jiří Kysilka, Jaromír Králík, Václav Kopa, Patrik Hubáček a také Lukáš Hájek.

I. A třída Plzeňského kraje, 17. kolo: TJ Tlučná - TJ Sušice (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 0:5 (0:1). | Foto: Jiří Bešta

A právě poslední jmenovaný hráč pro Deník utkání podrobně popsal a zhodnotil. „Zápas se hrál nezvykle velmi brzy, takže jsme si museli přivstat, vyjet v ranních hodinách, a to nikdy není úplně příjemné. Přesto jsme se hrozně moc těšili. První zápas jara, krásné počasí, hrálo se na trávě a my tak trochu nevěděli, co po dlouhé zimní přestávce čekat," svěřil se Hájek. „Ale když jsme tam přijeli a viděli ten pažit, byla radost na něm hrát. Za to musím kluky z Tlučné pochválit, protože je vidět, že se o trávník starají velmi dobře," chválil.

Pak se pustil do ilustrace samotného utkání, které slibovalo vyrovnanou podívanou. „Do Tlučné jsme jeli s jasným cílem, a sice přivézt domů do Sušice nějaké body. Od začátku zápasu jsme byli dobře nastavení v hlavách, hráli jsme hodně na balonu, diktovali tempo hry a soupeře do ničeho moc nepouštěli. Ale šance, které jsme si vytvořili, jsme nedokázali proměnit," litoval Lukáš Hájek a narážel na to, že mraky střel končily nad brankou i vedle ni. „A já se modlil, aby to nebyl náš klasický případ, kdy hrajeme, soupeře válcujeme, ale nedáváme šance, a pak přijde jedna chyba, kterou soupeř využije a je na koni," prozradil.

I. A třída, 17. kolo: TJ Tlučná - TJ Sušice (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 0:5 (0:1).Zdroj: Jiří Bešta

Nic z toho se ale naštěstí pro Sušici nestalo. Sedm minut před koncem prvního poločasu se prosadil hostující Jiří Kysilka a do kabin se šlo za stavu 0:1. „Do druhé půle jsme šli s cílem přidat další branky. Bohužel v prvních deseti minutách jsme se až moc a mnohdy zbytečně zbavovali míče a dostali sami sebe pod tlak, který jsme ale přežili a druhou vstřelenou brankou jsme se uklidnili. Pak jsme začali hrát znovu fotbal a přidali další branky," řekl Hájek.

„Soupeři jsme míč příliš nepůjčovali. Vybavuji si jednu šanci kluků z Tlučné, která skončila na břevně, ale jinak jsme měli hru pod kontrolou. Zápas nás bavil, zvládli jsme ho na výbornou a odvezli si domů tři body," pochvaloval si pětadvacetiletý fotbalista, který je rád i za gól, kterým týmu k výhře pomohl. „Jsem za něj vděčný, na hřišti se cítím dobře. Věřím, že já i kluci zůstaneme zdraví a na jaře se nám bude dařit," přeje si věčně usměvavý fotbalista.

„Chci závěrem poděkovat fanouškům, kteří s námi vyjeli do Tlučné, ale i příznivcům domácích, kteří dělali skvělou atmosféru a fandili v duchu fair play. Už teď se těšíme na domácí zápas a na náš sušický kotlík, který umí udělat také skvělou kulisu," doplnil ještě fotbalista sušického mančaftu Lukáš Hájek.

TJ Tlučná - TJ Sušice 0:5

Poločas: 0:1. Branky: 38. Kysilka, 62. Králík, 77. Hájek, 79. Kopa, 88. Hubáček. Rozhodčí: Přibyl - Smola, Měřička. ŽK: 1:0 (55. Folk). Diváci: 110. Hřiště: TJ Tlučná, tráva. Sestava TJ Tlučná: Kovařík (79. S. Polák) - Šafránek, M. Škoda, Soukup, Novák, Saitz (68. Houdek), S. Škoda, Veselý, Folk (76. Hiťha), Krapf (68. L. Kouřil), L. Polák (68. Krbeček). Trenér: Michal Vašák. Sestava TJ Sušice: Blažek - Pivetz, Kodýdek, Marek, Vystrčil, Kopa (84. Kaltenbrunner), Klíma, Králík, Hájek, Míčka, Kysilka (81. Hubáček). Trenér: Pavel Hrubec.

