/FOTO/ První jarní utkání sice zvládli, ale pak prohráli na hřišti Chlumčan (0:2) a bodově naprázdno vyšli fotbalisté TJ Sušice také v nedělním utkání 18. kola krajské I. A třídy doma proti Dynamo Horšovský Týn.

I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). | Foto: David Koranda

Svěřenci trenéra Pavla Hrubce sice zásluhou trefy Jakuba Štěcha vedli 1:0, ale pak chytil nevídanou střeleckou slinu zkušený kanonýr hostů Jan Havlíček, který se vrátil po zranění a čtyřmi góly skóre dokonale otočil. Dynamo si tak odvezlo ze Sušice tři body za výhru 4:1, domácí se v tabulce propadli z prvního na čtvrté místo. Soutěž nyní nově vedou Chlumčany před Křimicemi.

1/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 2/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 3/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 4/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 5/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 6/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 7/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 8/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 9/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 10/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 11/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 12/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 13/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 14/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 15/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 16/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 17/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 18/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 19/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 20/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 21/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 22/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 23/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 24/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 25/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 26/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 27/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 28/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 29/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 30/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 31/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 32/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 33/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 34/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 35/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 36/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 37/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 38/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 39/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 40/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 41/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 42/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 43/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 44/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 45/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1). 46/46 Zdroj: David Koranda I. A třída (18. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4 (1:1).

„Na domácí půdě jsme rozhodně chtěli zvítězit a udržet si vedení v soutěži. Bohužel se nám druhé utkání po sobě výsledkově nevydařilo,“ posteskl si trenér Sušice Pavel Hrubec. „Výsledek je pro nás velmi krutý, ale musíme si to dobře vyhodnotit a vzít si ponaučení do dalších bojů. V neděli to byl pro nás lehký políček, který nás určitě posílí a posune dopředu. Děkujeme našim fanouškům za podporu a v dalším utkání na půdě Mochtína uděláme pro vítězství maximum,“ doplnil k povídání sedmačtyřicetiletý lodivod Sušice.

TJ Sušice – TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4

Poločas: 1:1. Branky: 20. Štěch – 24., 50. 75. a 84. Havlíček. Rozhodčí: Hošek – Rubáš, Schneider. ŽK: 2:2 (55. Marek, 65. Pechek – 49. Chrž, 72. Havlíček). Diváci: 101. Sestava TJ Sušice: Míček – Hájek (77. Podlipský), Kodýdek, Pechek, Marek (65. Kysilka), Štěch, Klíma (77. Vystrčil), Králík, Skála, Budil (77. Pivetz), Míčka. Trenér: Pavel Hrubec. Sestava TJ Dynamo Horšovský Týn: Straka – Chrž (87. Mašek), Čižikov, Slinkin, Šutek, Černík (89. Bláha), Sloup, Falout, Gregořica (65. Novák), Malý, Havlíček (89. Sladký). Trenér: Václav Kopejtko.

Malý Bor zdolal béčko Sušice. Domácí zaslouženě zvítězili, uznal Martin Kalný