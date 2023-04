Po třech zápasech, ve kterých získali jediný bod, zabrali a znovu se přihlásili o svůj podíl slůvka v boji o postup do krajského přeboru. Fotbalisté TJ Sušice porazili v nedělním utkání 20. kola krajské I. A třídy do té doby vedoucí Křimice 4:1 a poskočili v tabulce na třetí místo. Druhou nejvyšší krajskou soutěž vedou Kralovice, které mají o tři body více než Sušičtí a v příštím kole dojde na vzájemný souboj.

I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. | Foto: Jindřich Schovanec

Sušice přitom domácí utkání s Křimicemi nezačala ideálně. Už v 8. minutě prohrávala, když se z dálky prosadil hostující Jan Dytrt. Ale těsně před pauzou srovnal kapitán Tomáš Klíma a odšpuntoval skvostný obrat. Po změně stran totiž Sušice přepnula motory na vyšší rychlostní stupeň a vstřelila tři branky. Vítězný gól obstaral v 64. minutě Antonín Vystrčil, o zbývající trefy se postarali střídající Jaromír Kysilka s mladíkem Jakubem Štěchem.

„Pro nás velice důležité a zajímavé utkání. Zajímavé z toho důvodu, že kapitánem soupeřem je náš odchovanec a velice dobrý kamarád Kuba Szedmák, a také proto, že Křimice všechny jarní zápasy dokázaly zvítězit. Pro nás bylo utkání důležité hlavně proto, že jsme chtěli ukončit výsledkovou mizérii z předchozích kol,“ uvedl hlavní trenér fotbalistů Sušice Pavel Hrubec.

I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice - FC Křimice 4:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

Přestože jeho tým brzy prohrával, nesložil se. „Gól soupeře nás namotivoval a začali jsme přidávat na rychlosti. Ale křimičtí hráči nás v hlubokém bloku k ničemu nepouštěli a sami hrozili z protiútoků, kde nás podržel gólman Fanda Míček,“ chválil svého svěřence lodivod domácího celku.

„Zhruba od 30. minuty bylo zřejmé, že soupeř neudrží naše tempo, proto jsme posunuli Honzu Skálu do útoku a začali jsme si vytvářet více příležitostí a standardních situací. V závěru poločasu se nám podařilo vyrovnat, když se z rohového kopu pověsil do vzduchu Tomáš Klíma a hlavou zavěsil takzvaného šatnáře,“ popisoval Pavel Hrubec další průběh úvodního dějství.

Ve druhém poločase Sušice dominovala a výsledek utkání definitivně otočila na svoji stranu. „Jsem rád, že se nám utkání povedlo, všichni kluci zápas odmakali na maximum, za což jim touto cestou musím poděkovat. Momentálně máme tak široký a kvalitní kádr, že může hrát každý, a když naskočí střídající hráči, tak pozvednou kvalitu a zvýší tlak na soupeře za což jsem jako trenér velice rád,“ těší Hrubce, který má radost i z návratu dlouhodobě zraněného Luboše Krále.

I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice - FC Křimice 4:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Doufám, že si tuto kvalitu a pozitivní přístup udržíme do dalších důležitých utkání po zbytek sezony. Chtěl bych popřát Kubovi Szedmákovi a celému týmu Křimic hodně úspěchů, protože podali velmi dobrý a sympatický výkon. My se musíme dobře připravit na další těžké utkání, které odehrajeme v Kralovicích, jimž máme co vracet z podzimní části. Chtěl bych poděkovat všem za připravený servis pro utkání a velmi děkujeme za podporu našich fanoušků,“ dodal kouč.

TJ Sušice – FK Křimice 4:1

Poločas: 1:1. Branky: 44. Klíma, 64. Vystrčil, 73. Kysilka, 88. Štěch – 8. Dytrt. Rozhodčí: Přibyl – Kříž, Schveinert. ŽK: 0:3 (54. Szedmák, 66. Kuneš, 77. Jan Zapoměl). Diváci: 120. Sestava TJ Sušice: Míček – Hájek, Kodýdek, Pechek, Vystrčil (76. Marek), Štěch, Klíma, Králík (83. Pivetz), Skála, Budil (54. Kysilka), Míčka. Trenér: Pavel Hrubec. Sestava FC Křimice: Moravec – Křehlík, Dytrt, V. Sýkora, Pinc, Čejka, Matějka (4. Jan Zapoměl, 77. Havlíček), Szedmák, Čechura, Šváb, Šmolc. Trenér: Ondřej Zapoměl, Roman Vonášek.

