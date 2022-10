OHLASY Z PŘEBORU: Rapid šokoval Petřín. Tachov i Chotíkov se na výhru nadřely

„Nýrsko potvrdilo svojí kvalitu i to, že v přeboru patří k nejlepším týmům. V závěru vysunulo vysoké stopery dopředu a tím nás dostávalo pod tlak. My jsme to ale naštěstí ubojovali a máme další tři body,“ liboval si hrající kouč Chotíkova Petr Kučera. „Utkání bylo ve hře poměrně vyrovnané, hrálo se od vápna k vápnu. My si pomohli standardními situacemi, z nichž jsme dali oba góly,“ doplnil ještě k zápasu ostřílený fotbalista a mladý lodivod.

9. kolo krajského přeboru: FC Chotíkov 1932 - FK Okula Nýrsko 2:1 (2:1).Zdroj: Aneta Kalivodová

V podobném duchu po zápase mluvil také Karel Kalivoda, trenér nýrské Okuly. „Zápas se hrál na krátkém a podmáčeném hřišti, i proto to byl spíš velký boj, ze kterého vyšli lépe domácí, kteří využili dvě standardní situace. Nejprve jejich hráč po odraženém balonu propálil míč do sítě, a pak jsme si dali nešťastný vlastní gól. Záhy jsme ovšem po pěkné akci Maška s Bastlem na levé straně snížili zásluhou Vargy a do kabin se šlo za stavu 1:2,“ popisoval průběh třaskavého střetnutí zkušený kormidelník fotbalového Nýrska.

Jeho mužstvo se po změně stran snažilo, ale vyrovnat již nedokázalo. „Chotíkov to hrál dobře a chytře. Nikam se nehrnul, poctivě bránil. My jsme si sice v závěru vypracovali několik rohů a standardek, ale v nich byli domácí lepší a proto zaslouženě zvítězili,“ připustil trenér. „Z kluků ale nejsem zklamaný, naopak. Bojovali, makali. Někdy to tak ale ve fotbale bývá a my musíme tuhle porážku přijmout a připravit se na další utkání,“ říká odhodlaně trenér Kalivoda.

A právě následující zápas bude pro jediný tým z Klatovska v krajském přeboru nesmírně náročný. Do areálu Okuly totiž přijede rezerva divizního SK Petřín, který ovšem není neporazitelná. Nýrští totiž mohou hledat recept u fotbalistů Rapidu Plzeň, kteří o víkendu Petřín porazili 3:1, a to dokonce na jeho hřišti.

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 2:1. Branky: 28. David Míka, 42. Antonovics vlastní – 43. Varga. Rozhodčí: Křen – Fabián, Cimický. ŽK: 3:1 (12. Michal Prais, 67. Rozboud, 71. D. Míka – 63. Antonovics). Diváci: 40. Sestava FC Chotíkov 1932: Bejdák – Denk (46. Martin Míka), Rozboud, David Míka, Lopata, Vlk (73. Nový), Vild (78. Kučera), Sluka, Michal Prais, Buchta, Klepal. Trenér: Petr Kučera. Sestava FK Okula Nýrsko: Jarolím – Vlček, Pavlík, Varga, Kalivoda mladší, Mašek (58. Výtisk), Čanecký, Antonovics, Brož, M. Bastl (71. Šimon Švec), Kotlan (71. Vávra). Trenér: Karel Kalivoda starší.

