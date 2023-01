„Vzhledem k tomu, co kluci v tomto týdnu polykali za obrovsky náročné dávky (v trénincích), zápas odehráli velmi dobře. Ve velkém nasazení a předvedli několik pěkných akcí,“ pochvaloval si kouč mladých viktoriánů Josef Parlásek.

FC Viktoria Plzeň B - SK Klatovy 1898 7:1 (4:1).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Toho mrzelo jen velké množství ofsajdových situací a bídná produktivita. Byť to může s ohledem na konečný výsledek vypadat jako docela úsměvná záležitost. „I když jsme nakonec dokázali vstřelit sedm gólů, tak jsme měli opravdu hodně šancí, které jsme nevyužili. Celkově ale utkání splnilo účel, a já jsem fakt moc rád, že jsme ho mohli odehrát,“ dodal kouč plzeňských fotbalistů.

Zdroj: Martin Mangl

Klatovští zápas se třetiligovým mančaftem sehráli po jediném absolvovaném tréninku. Zimní přípravu prakticky zahájili právě konfrontací s týmem ze třetí ligy, se kterým se v zimě utkali i loni (1:6). „Ve čtvrtek jsme měli první trénink, naopak na soupeři bylo vidět, že už nějakou dobu trénuje, a že už také něco odehrál. I proto nemá smysl z konečného výsledku dělat nějakou velkou vědu,“ uvědomoval si zkušený trenér Klatov Michal Hoffmann.

O jedinou branku jeho týmu se v utkání proti domácí třetiligové rezervě Viktorie Plzeň postaral ostřílený útočník Antonín Presl, který ve 22. minutě překvapil plzeňského gólmana exportní gólparádou z poloviny hřiště.

VIDEO: Krásný gól Antonína Presla z poloviny hřiště

Zdroj: Martin Mangl

„Tonda? Je vidět, že když je zdravý, má fotbal v sobě a baví ho. Jeho gól? On už podle mě s takovou myšlenkou pracuje před zápasem. Když dostane míč, trkne ho to, podívá se, kde gólman stojí a vypálí. Ale není to pouze o tom gólu. Je radost sledovat jeho první dotek, myšlení, přihrávky. V jeho podání to vypadá všechno opravdu jednoduše,“ řekl Hoffmann na adresu svého klíčového borce.

Příprava: FC Viktoria Plzeň B - SK Klatovy 1898 7:1

Poločas: 4:1. Branky: Krůta 3, Pospíšil 2, Hašek 2 - Presl. Rozhodčí: Havránek. Diváci: 50. Další zápas Viktorie Plzeň - čtvrtek 26. ledna 17.30: FC Písek - FC Viktoria Plzeň B (UMT Písek), další zápas SK Klatovy 1898 - neděle 29. ledna 10.00: TJ Jiskra Domažlice B - SK Klatovy 1898 (UMT Domažlice).

