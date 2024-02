Zdroj: Youtube

„I když jsme prohráli, tak celkově zápas hodnotím pozitivně. Spokojený jsem byl zejména s přístupem hráčů, ale i hrou směrem dopředu. Oproti minulému utkání s Protivínem to bylo jako nebe a dudy. Malinko mě mrzí mezery, které máme v obraně, ale věřím, že do začátku jarní části soutěže tyhle nedostatky odstraníme,“ přeje si kouč Nýrska Petr Výtisk. Jeho tým čeká před startem druhé poloviny sezony krajského přeboru ještě jedno utkání, a to v sobotu 2. března do 12.30 hodin v Plzni na umělé trávě SK SENCO Doubravka proti Rapidu Plzeň, třetímu týmu nejvyšší krajské soutěže, který už v pátek večer v sedmém přípravném utkání remizoval na hřišti divizních Hořovic 4:4.

