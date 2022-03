„Celkově to ale byl velmi vyrovnaný zápas. My jsme působili fotbalovějším dojmem a byli více na míči, domácí zase hráli víc soubojově a byli bojovní. Utkání se podle mě lámalo mezi 70. a 75. minutou, kdy nás domácí zatlačili a hnali se za gólem na 2:1, ale my jsme to nějakým způsobem přežili a z brejku naopak dali druhý gól my," oddechl si trenér fotbalistů Nýrska Karel Kalivoda.