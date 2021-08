„Zápas na malém hřišti v Bělé byl velmi tvrdý a bojovný. My jsme po delší době seskládali tým, který makal jeden za druhého. Nikdo nevypustil žádný souboj, tak to má být. Utkání podle mě rozhodla naše velká touha po vítězství a fantastický výkon brankáře Hromady,“ říkal po vůbec první výhře v sezoně fotbalista týmu z klatovského okresu Jan Voráč.

Zároveň věřil, že by jeho mužstvo mohlo bodovat i v sobotu ve 4. kole doma proti nadupanému nováčkovi z Tachova. „Tachovští si k nám určitě budou chtít přijet pro tři body, ale my se jim to budeme snažit co nejvíce znepříjemnit a zkusíme překvapit,“ řekl Jan Voráč.

Jenže Luby od samého začátku tahaly za kratší konec provazu. Už po pěti minutách hry se trefil zkušený kanonýr Lukáš Hudec a v 11. minutě navýšil náskok hostujícího družstva Jakub Šuranský. A když na začátku druhé půle přidal další trefu Lukáš Tonka a po hodině hry upravil skóre na 4:0 kapitán Jan Viterna, bylo definitivně rozhodnuto. A nic na tom nezměnila ani korekční trefa z kopačky Serhii Bashy z 68. minuty utkání.

TJ Start Luby (červení) vs. FK Tachov 1:4.Zdroj: Kateřina Borovcová

Luby tak Tachovu podlehly 1:4 a před dalším zápasem, který je čeká na půdě záložního týmu Rokycan (v neděli od 17.30 hodin), se v tabulce druhé nejvyšší krajské soutěže krčí se ziskem pouhých tří bodů na předposledním místě.