"Příčiny porážky? Nesouhra, nedůraz a děláme zbytečné chyby, které vedou ke gólu. Zaspali jsme začátky obou poločasů," řekl střelec prvního nýrského gólu Jakub Pavlík.

Na nesouhře mužstva se projevil pozdější start letní přípravy kvůli příušnicím v týmu. Okula začala trénovat až dva týdny před začátkem sezony.

V prvním kole Nýrsko schytalo debakl 1:6 od nováčka z Chlumčan. "V Křimicích už nastalo zlepšení. Konečně jsme hráli to, co trénujeme. Byl tam i důraz při standardkách, musíme ale ještě zlepšit souhru přes střed hřiště a dostávat míče více do lajen. Snad z toho příště budou góly," uvedl Pavlík.

5. liga, 2. kolo: Křimice - Nýrsko (v bílém) 3:2. | Video: Martin Švec

Obránce Nýrska vyrovnával na 1:1. "Vyměnil bych ho za výhru," dodal.

V příštím kole hostí Nýrsko v okresním derby Klatovy, které jsou také bez bodu. Hraje se v neděli od 18 hodin.

"Na derby se těším. Víme, že Klatovy mají úplně jiný kádr než minulou sezonu. My také máme hodně mladých hráčů, kteří s těmi soupeřovými hráli v žákovských kategoriích. Takže se na zápas namotivují. Doufám, že ten zápas bude lepší než v Křimicích," uzavřel Jakub Pavlík.