/FOTOGALERIE, OHLAS/ Předtím deklasovali Svéradice na jejich hřišti vysoko 9:0, ale v dalším utkání aktuálního ročníku I. B třídy fotbalisté Švihova zaváhali. Svěřenci mladého trenéra Adama Popelky v rámci 23. kola béčkové skupiny doma pouze remizovali s Chanovicemi 2:2, i když ještě sedm minut před koncem vedli o dva góly.

I. B třída, skupina B, 23. kolo: FC Švihov (na snímku fotbalisté v bílých dresech) - TJ Pfeifer Chanovice 2:2 (0:0). | Foto: Jindřich Schovanec

„Urazili jsme fotbalového boha, výsledek měl být minimálně 8:2. Bohužel to, co nedáme, je opravdu neuvěřitelné,“ soukal ze sebe malinko naštvaný lodivod. Přitom herně svému týmu neměl moc co vytknout. „Byli jsme jednoznačně lepší než soupeř, ale bohužel máme jen bod. Vedli jsme 2:0 a nechali jsme si pak po dvou rozích soupeře dát dvě branky, trestuhodné,“ říkal Popelka.

„Na druhou stranu se budu nejspíš opakovat: máme velmi mladý tým, jsme nováček, učíme se ve vyšší soutěži a tyhle zápasy jsou pro nás velkou školou,“ hledal pozitiva na další bodové ztrátě. Teď už ale vyhlíží další utkání, které Švihovští sehrají v sobotu dopoledne na půdě Spálené Poříčí, jemuž mají co vracet. Na podzim totiž doma padli vysoko 1:5. „čeká nás nesmírně těžké utkání, ale my budeme chtít uspět,“ hlásí Adam Popelka, kouč FC Švihov.