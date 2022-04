OBRAZEM: Fotbalové derby v Lubech musel rozhodnout až penaltový rozstřel

„Myslím si, že s Mýtem to byl dramatický zápas od začátku až do konce a všechny nás velmi bavil. Chtěl bych pochválit soupeře za předvedený výkon a popřát mu hodně štěstí do dalších zápasů. Nesmím opomenout také skvělou podporu našich fanoušků a poděkovat jim za to. Dále děkuji hráčům za skvělý výkon a gratuluji Krysovi (Tomáš Marek - pozn. autora) k prvnímu hattricku kariéry,“ uvedl pro klubový facebook trenér Sušice Pavel Hrubec.

22. kolo I. A třídy: TJ Sušice (bílí) - Slavoj Mýto B 5:3.Zdroj: Martin Kalný

O víkendu jeho svěřenci nehrají, neboť mají kvůli odstoupení Žihle ze soutěže volný los. Ve svátek 8. května ale od 17 hodin přivítají doma Křimice.

TJ Sušice - Slavoj Mýto B 5:3

Poločas: 2:1. Branky: 1. z penalty, 77. z penalty a 84. T. Marek, 22. Míčka, 68. Pechek – 27. a 80. M. Pfeifer, 50. Renza. Rozhodčí: Kříž – Schveinert, Pena. ŽK: 0:1 (87. Hatina). Diváci: 120. TJ Sušice: M. Brož – Pivetz, Pechek, Kodýdek, T. Marek (80. Patrik Hubáček), Kysilka (90. Tuček), Králík (89. Krůs), Klíma, Budil, Sedláček (77. Vystrčil), Míčka. Trenér: Pavel Hrubec. Slavoj Mýto B: Matouš – Zbuzek (68. Končal), Abrt, M. Melka, Vonásek, Mackovič (46. Hatina), Bejček (62. J. Mašek), Lupáč (36. O. Mašek), Renza, J. Melka, M. Pfeifer. Trenér: Matěj Spěváček. Úroveň utkání podle Deníku: 8/10.

FOTO, VIDEO: Famózní Optici rozdupali Vejprnice, teď je čeká pohár v Tachově