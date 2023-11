/FOTOGALERIE, OHLAS/ Áčko fotbalového Strážova prodloužilo v předposledním podzimní kole béčkové skupiny I. B třídy (13. kolo) svoji neporazitelnost na tři zápasy v řadě, ale na rozdíl od soubojů se Starým Plzencem a Mochtínem nevyhrálo.

I. B třída, skupina B, 12. kolo: SK Kovodružstvo Strážov (na snímku fotbalisté v červených dresech) - Sokol Losiná 1:1.

Tým okolo kapitána Michala Chaluše doma jen remizoval s Losinou 1:1, když musel ve druhém poločase otáčet nepříznivě vypadající výsledek. „Je to pro nás ztráta," prohlásil kapitán Strážova Michal Chaluš. „Ale zavinili jsme si to sami nepovedenou první půlkou, kdy jsme nehráli dobře, soupeř byl lepší," uznal.

Měcholupy sestřelily nováčka. Kouč ocenil oba týmy i fair play gesto soupeře

Ve druhém poločase se domácí Strážov zlepšil, dokázal vyrovnat, ale na víc už neměl. „Také nám oproti předchozím zápasům asi chybělo trošku toho štěstí, když jsme trefili dvě břevna a také další naše šance zůstaly nevyužity," žehral strážovský kapitán Chaluš nad špatnou koncovkou mužstva.

Teď už se s týmem připravuje na poslední zápas tohoto roku, který Kovodružstvo sehraje v neděli od 14 hodin na hřišti (umělé trávě blízko ZŠ Čapkova)) klatovského béčka. „Koukal jsem, že áčko i dorost Klatov hraje už v sobotu, takže se dá očekávat, že soupeř bude na zápas s námi posílený. Bude to enormně těžké utkání, ale my do toho dáme všechno a uvidíme, na co to bude stačit," doplnil čtyřiatřicetiletý fotbalista Strážova Michal Chaluš.

SK Kovodružstvo Strážov - TJ Sokol Losiná 1:1

Poločas: 0:1. Branky: 65. Soušek - 40. Šlais. Rozhodčí: Reiprich, Kraus, Chejlava. ŽK: 2:1 (30. Soušek, 87. Červený - 46. Bajer). Diváci: 60. Hřiště: Strážov, tráva. Sestava SK Kovodružstvo Strážov: Pressl - Hosnedl, Chaluš, Flodr, Červený (90. Hladík), Uruba, Soušek, Vlaiš, Hryhorak, J. Kalivoda (57. M. Kalivoda), Franc. Trenér: Petr Presl. Sestava TJ Sokol Losiná: Hora - Kozák (44. Tic), Pešek, Bodanský, Votípka, L. Šindelář, Matulka, Bajer, Šlais (76. Voráček), Spörl, M. Šindelář. Trenér: Rudolf Spörl.

