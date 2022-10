9. kolo krajské I. B třídy, skupina B: FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - SK Kovodružstvo Strážov 4:1 (0:0).Zdroj: David Koranda

Podle něj se mohl zápas vyvíjet jinak, kdyby v první půli sudí Ruda odpískal ve prospěch jeho mužstva pokutový kop. „V této situaci bylo jednoznačně vidět, že bránící hráč zezadu zahákl našemu útočníkovi nohu. Nevím, jestli by musel spadnout, aby to pískl, ale i sám bránící hráč po prvním poločase řekl, že to byla penalta," pokrčil Kalivoda rameny. „Určitě by pak průběh zápasu byl jiný. Umíme takhle hrát. Věřím, že by nám poločasové vedení pomohlo i ke vstřelení dalších gólů," byl přesvědčen fotbalista Strážova.

Na každý pád: píšťalka hlavního arbitra zůstala němá a Horažďovice po obrátce spustily gólový uragán. Nejprve se v 54. minutě prosadil střídající Karásek, jenž byl v tu chvíli na hřišti pouhé dvě minuty a za čtvrt hodiny přidal druhou branku domácích zkušený Tomáš Jůda. Deset minut před koncem už to bylo o tři góly, když se přesně trefil mladíček Ondřej Šabek. Dvě minuty nato sice vykřesal jiskřičku naděje Hryhorak, ale v závěru uzavřel gólový účet zápasu znovu Šabek, teprve šestnáctiletý fotbalista reprezentující barvy FK Horažďovice 1920.

Horažďovice si v tabulce po 9. kole udržely třetí příčku, nováček soutěže ze Strážova je se ziskem jedenácti bodů desátý. Kovodružstvo příště hostí doma poslední Štěnovice, fotbalisté Horažďovic pro změnu přivítají na domácím hřišti předposlední Pačejov. Jak se oba týmy popasují s rolí favorita?

FK Horažďovice 1920 - SK Kovodružstvo Strážov 4:1

Poločas: 0:0. Branky: 80. a 88. Šabek, 54. Karásek, 68. Jůda - 82. Hryhorak. Rozhodčí: Ruda - Bartheldy, Presl. ŽK: 5:4 (44. Jůda, 63. Šabek, 65. Pivnička, 74. Šedivý, 86. Kodýdek - 29. Kološ, 48. Šteiner, 53. Chaluš, 76. Soušek). Diváci: 108. Sestava FK Horažďovice 1920: Forman - Pivnička (71. Klečka), Faltys, Šabek, Pavlík, Mlnařík, Rojt (71. Klečka), Jůda, Šedivý, Šimsa (33. Kodýdek), Marc (52. Karásek). Trenéři: Michal Šedivý, Jiří Pavlík. Sestava SK Kovodružstvo Strážov: Pressl - Chaluš, Kološ, Soušek, Vališ, L. Kalivoda, Mayer (60. J. Kalivoda), Bouberle, Šteiner, Červený, Hryhorak. Trenér: Martin Štancl.

Autoři: David Koranda, Martin Mangl

