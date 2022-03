17. kolo krajské I. A třídy: TJ Start Luby (červení) - Košutka Plzeň 2:1 (1:1).Zdroj: Jindřich Schovanec

„Zápas se nesl spíše v bojovném duchu, ani jeden tým si na hřišti nedal metr zadarmo. K vidění bylo hodně osobních soubojů než nějaký pohledný fotbal. Nám se nakonec podařilo utkání otočit a vyhrát, kdy nám pomohla červená karta soupeře, která zápas zlomila. Pro nás jsou tyto tři body hodně důležité, a o to cennější, že konečně přišly také doma, kde se nám nedaří. Snad nás to nakopne do dalších zápasů, musíme na tuto výhru navázat," velí fotbalista lubského Startu Jan Holý.

„Nevyšel nám začátek zápasu a brzy jsme prohrávali. Postupně jsme se ale začali zlepšovat a před přestávkou z penalty vyrovnali. V závěru jsme pak vstřelili díky Pivoňkovi druhou branku," těšilo trenér Lubů Radka Pikharta.

„Za tři body jsme pochopitelně moc rádi, mohou nám pomoci. Ale mrzí mě zranění Martina Vejskala, který musel na začátku druhé půle střídat. Nakonec se ukázalo, že má zlomenou zánártní kůstku a bude nám teď nějakou dobu chybět," doplnil zklamaně zkušený šéf fotbalového oddílu.

Poločas: 1:1. Branky: 44. z penalty a 89. Matěj Pivoňka - 10. Triner. Rozhodčí: Kulhánek - Velíšek, Hájek. ŽK: 4:5. ČK: 0:1 (86. Primas). Diváci: 102. TJ Start Luby: Šít - Blohmann, Vejskal (47. H. Pikhart), Švec, Holý (90. Beránek), Šnour, Petrželka, Basha, Cole, Matěj Pivoňka, Šleis. Trenér: Radek Pikhart. Košutka Plzeň: Šatra - Primas, Hemzáček, J. Pekník (46. Kovařík), T. Pekník, D. Král (81. Nguyen), Triner, K. Liška, Macht, Krejčí (28. Jaroušek), Kalaš (72. Sobotka). Trenér: Ladislav Kvasnička.

