Okleštěný program 20. kola odstartoval sobotní duel mezi Lhotou a Nepomukem, který hostily Dobřany. Z vítězství 3:1 se radovali ´domácí´ svěřenci trenéra Petra Nyklese. „Musím nejprve poděkovat dobřanskému klubu. Konečně jsme si zahráli na přírodní trávě, navíc naprosto skvěle připravené,“ kvitoval kouč. „Povedl se nám vstup do zápasu, rychle jsme se ujali vedení. I tak to ale nebylo z naší strany ono, stále se hledáme a nehrajeme to, co bychom chtěli. Definitivně však utkání rozhodla naše druhá branka, která nás uklidnila,“ hodnotil Nykles. Na druhé straně barikády panovalo zklamání. „Podle mého názoru jsme nehráli špatný fotbal a nebyli jsme horší, ale nedáváme góly. A fotbal je právě o gólech,“ litoval kouč Josef Viktora.