Fotbalisté Vejprnic vyhráli krajský přebor.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„Soupeř, ačkoliv byl na míči více častěji než my, se do šancí dostával minimálně. My jsme vstřelili poměrně rychlou branku a trpělivě čekali na další příležitosti, které jsme tentokrát neproměnili," popisoval třiačtyřicetiletý kouč průběh utkání s Chotíkovem. „Děkuji všem hráčům za celou sezonu, a také fanouškům, kteří nás podporovali a my s nimi mohli společně po zápase oslavit postup do divize," doplnil ještě k závěrečné hře tohoto ročníku.

Vítězství v derniéře sezony slavil i Rapid Plzeň, který i díky dvěma trefám Daniela Korandy zdolal domácí Mýto 4:2. Slavoj, který v týdnu přetlačila v dohrávce v atraktivní dohrávce Radnice, proti favoritovi neuspěl.

„Bohužel jsme hráli třetí zápas během šesti dnů. A pro náš úzký kádr už to bylo moc. Prospali jsme začátek a rovnou jsme tak mohli veškeré plány zahodit. Postupně jsme se ale vzchopili a povedlo se nám snížit na 2:3. Pak navíc mohl Tomáš Hatina v obrovské šanci vyrovnat, ale neproměnil. Následně jsme hráli už vabank. Šance byly na obou stranách, mohlo to skončit klidně 8:15. Přestože jsme nezískali ten potřebný bod, tak naštěstí v divizi to dopadlo tak, že se zachráníme," ulevil si po mači zkušený lodivod Slavoje Mýto Petr Nykles.

1/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 2/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 3/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 4/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 5/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 6/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 7/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 8/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 9/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 10/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 11/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 12/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 13/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 14/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 15/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 16/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 17/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 18/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 19/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 20/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 21/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 22/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 23/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 24/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 25/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 26/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 27/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 28/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 29/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 30/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 31/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 32/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 33/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 34/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 35/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 36/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 37/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 38/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 39/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 40/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 41/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 42/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 43/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 44/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 45/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 46/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 47/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 48/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 49/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 50/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 51/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 52/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 53/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 54/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 55/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 56/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 57/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 58/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 59/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 60/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 61/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 62/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 63/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 64/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 65/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 66/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 67/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 68/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 69/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 70/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 71/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 72/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 73/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 74/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 75/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 76/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 77/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 78/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 79/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 80/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 81/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 82/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 83/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 84/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 85/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 86/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 87/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 88/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 89/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 90/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 91/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 92/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 93/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 94/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 95/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 96/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 97/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 98/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2). 99/99 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 16. kolo: TJ Slavoj Mýto - SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) 2:4 (0:2).

Dva zápasy během pár dní hrál i Nepomuk. Ten nejprve získal bod za remízu v Kaznějově (4:4), pak sestřelil domácí Černice 6:2. „Byl to takový zápas bez tempa, ve kterém jsme zapnuli až ve druhém poločase, protože jsme se chtěli se sezonou rozloučit vítězstvím. Jinak to nebylo nic moc ani z jedné strany," prohlásil trenér Nepomuku Josef Viktora. Hodně branek dala také Horní Bříza, která přehrála domácí Holýšov 5:3. A to především díky výkonu v prvním poločase, který ovládla jednoznačně 4:1, a kde o svém vítězství rozhodla.

„První poločas byl od nás skvělý. To jsme naprosto odminovali a odpovídal tomu i výsledek. Po pauze to naopak byla od nás úplná katastrofa. Vše nám odešlo, Holýšov se zvedl. Nakonec jsme to ale zvládli a mohli si tak užít dokopnou," oddechl si stále ještě mladý kouč Horní Břízy Michal Kubice.

Přeštice se chystají na fotbalovou divizi, vyjádření Robstavu nekomentují

Do divize postoupily Vejprnice, které během celého ročníku prohrály pouze jednou, a to na podzim na hřišti druhého béčka SK Petřín (1:2). Beznadějně poslední skončil Baník Stříbro, který padá do I. A třídy. O úroveň níž společně s celkem z Tachovska jdou ještě plzeňské celky Košutka a Černice. Krajský přebor naopak z I. A třídy doplní Křimice a Slavoj Koloveč, ale také Tachov a Klatovy, které sestoupily z divize.

Nejlepším střelcem krajského přeboru se stal novopečený otec Daniel Koranda z Rapidu Plzeň, který nasázel třiadvacet gólů. O tři trefy méně zaznamenal holýšovský plejer Jiří Šmíd, sedmnáctkrát do černého pálili Jakub Vondráček (Kaznějov), David Csambal (Vejprnice) a Tomáš Hatina ze Slavoje Mýto. Nejvíce žlutých karet posbíral košutecký kapitán Milan Primas (14), nejvytíženějším hráčem sezony byl gólman Holýšova Miroslav Zach (2817 minut).

Krajský přebor, výsledky 16. kola: Košutka Plzeň - Sokol Lhota 3:0 (0:0, 67. Liška, 85. Kučera, 90+3. Kalaš), Černice - Nepomuk 2:6 (0:1, 68. Müller, 77. Oncea - 25. a 82. A. Viktora, 64. a 69. Sládek, 60. Skala, 73. Jára), Stříbro - Okula Nýrsko 1:2 (1:0, 37. Vyšín - 55. Kalivoda z penalty, 69. Varga), Kaznějov - Radnice 1:2 (0:1, 68. Vondráček - 30. Poláček, 86. Poláček z penalty), Zruč - Petřín Plzeň B 0:4 (0:1, 37. Jandoš, 47. Hájek, 74. Hofman, 82. Mareš), Mýto - Rapid Plzeň 2:4 (0:2, 63. Mackovič, 67. Hatina - 58. a 90+5. Koranda, 5. Ledvina, 8. Fleissig), Vejprnice - Chotíkov 1:0 (1:0, 17. Kouřil), Holýšov - Horní Bříza 3:5 (1:4, 64. a 82. Šperl, 44. Křeš - 23. a 28. Kraček, 24. Kocourek, 38. Netáhlo, 58. Šebek), dohrávky 29. kola: Černice - Košutka 2:2 (0:1, 74. Müller, 77. Motlík - 45. T. Pekník, 48. Lemon), Kaznějov - Nepomuk 4:4 (3:2, 4. a 40. Fait, 39. Filipec, 52. Jan Vondráček - 28. a 90+2. Voráček, 25. Kašpar, 59. Chalupný), Mýto - Sokol Radnice 4:2 (1:2, 42. Prach, 55. Vild z penalty, 79. Hatina, 90+2. Štych - 25. Huttr, 35. Poláček), Zruč - Okula Nýrsko 3:2 (0:2, 59. a 69. Pěč, 80. Boháč - 10. Kalivoda z penalty, 15. Lang vlastní).

FOTO: Sto piv zdarma pro fanoušky. Vejprnice slavily postup do divize