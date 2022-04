Hosté na zápas dorazili s neplánovaným zpožděním. Příjezd do Vejprnic totiž hodně poznamenalo počasí, které na Domažlicku panovalo.

Autobus, jenž vezl většinu kádru, musel na silnici nad Domažlicemi zastavit a tak začal nevídaný boj s časem. Pro hráče operativně dorazili funkcionáři Karel Sladký a Ferdinand Forro a odvezli je zpět do Domažlic pro auta, kterými se přes Draženov dopravili na místo.

19. kolo KPM: Slavia Vejprnice - Jiskra Domažlice B (žlutí) 1:2.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Poslední auto přitom na Plzeňsko dorazilo těsně před začátkem zápasu. Navzdory těmto patáliím a brzkému inkasovanému gólu, Jiskra po obrátce zabrala, dokázala skóre otočit a nakonec zvítězila těsně 2:1. „Bylo to hektické. Někteří hráči se vůbec nerozcvičili, nebo jen málo, chyběly nám balony. Vzhledem k tomu, že někteří dorazili později, museli jsme ještě před zápasem změnit sestavu,“ prozradil trenér domažlického týmu Pavel Javorský.

Tři body! V Rokycanech zářili uzdravený Presl i (ne)odcházející snajpr Zajíček

Mrazivý zápas se odehrál v sobotu odpoledne na umělé trávě menších rozměrů. Úvod utkání patřil hostům, kteří měli mírnou převahu. Paradoxně to ale byli Vejprničtí, kteří otevřeli skóre. Už v 15. minutě potrestali chybu Lukáše Koreluse při rozehrávce. Jmenovitě v dobré formě hrající útočník Adam Heller, který propálil gólmana Adama Brataniče. „Jinak ale Lukáš odehrál fantastické utkání. Je to ještě dorostenec, ročník 2003,“ poznamenal trenér Javorský.

19. kolo KPM: Slavia Vejprnice - Jiskra Domažlice B (žlutí) 1:2.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

O chvíli později sudí Schneider neuznal domácím další branku za předchozí hru rukou. „Stál jsem u tyčky a viděl jsem to hned, že míč jejich hráče zasáhl do ruky,“ řekl hráč domažlické Benfiky Miroslav Hojda, pozdější hrdina vypjatého zápasu. „Myslím si, že situaci předcházela ruka, ale já osobně to nemohu moc hodnotit, protože jsem byl od toho daleko,“ říkal trenér Jiskry Pavel Javorský.

Přestupová bomba na západě. Bývalý viktorián Zeman posílí divizní Mýto

Do kabin se tak šlo za stavu 1:0 pro domácí Slavii. „Myslím si, že první poločas byl od nás velmi dobrý, Domažlice jsme do žádné vyložené šance nepustili,“ kvitoval po zápase střelec úvodní branky Adam Heller. Slova kanonýra Vejprnic potvrdil i domažlický Miroslav Hojda. „Pro nás byl začátek zápasu velmi těžký, nebyli jsme pořádně rozcvičení,“ konstatoval plejer.

„Celkově ale byla první polovina vyrovnaná,“ tvrdil pak ještě hrající trenér fotbalistů domažlické zálohy Pavel Javorský.

19. kolo KPM: Slavia Vejprnice - Jiskra Domažlice B (žlutí) 1:2.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„O poločase jsem kluky nabádal k tomu, aby nic nevzdávali, protože celkově máme druhé poloviny zápasů výraznější. Podle mě jsme byli po změně stran lepším týmem a nakonec zaslouženě skóre otočili. Musím ale pochválit i Vejprnice, které hrály dobře a jsou po právu takhle vysoko. Kdyby měly více širší kádr, troufnu si říct, že těch bodů by měly ještě víc,“ chválil trenér Domažlic, jemuž ve druhém dějství také nebyl uznán gól. „Kvůli ofsajdu, který podle mě ale nebyl. Rozhodčí každopádně zvedl praporek a já to respektuji."

Švehla hrál fotbal v Rakousku i Německu. Teď střílí góly za Lhotu v přeboru

A jak viděl sobotní bitvu jeden z lodivodů Slavie Lukáš Paul? „V prvním poločase jsme hráli dobře a vedli jsme 1:0. Další velkou šanci jsme bohužel nevyužili a gól, který jsme dali na 2:0, nám nebyl uznán. Nerozumím tomu, proč,“ divil se Lukáš Paul. „Ve druhém poločase byli hosté aktivnější a hnali se za vyrovnáním. Ačkoli žádnou větší šanci neměli, tak si asi vyrovnat zasloužili, ale víc to komentovat nebudu,“ procedil značně zklamaně a následně vysvětlil, proč se utkání hrálo už od 10.15 hodin a rýpl si do soupeře.

Zdroj: Youtube

„Proč se hrálo ráno? Měl jsem za to, že je to povinnost všech týmů. I na podzim platilo, že je třeba sehrát dva zápasy dopoledne, údajně kvůli nedostatku rozhodčích. Ale když se tak dívám na zápasy Jiskry, tak ta hraje všechno odpoledne a tomu já nerozumím,“ uzavřel rozpačitě.

19. kolo KPM: Slavia Vejprnice - Jiskra Domažlice B (žlutí) 1:2.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Fotbalisté Jiskry Domažlice B se v příštím kole postaví Bolevci hrajícího trenéra Michala Bublíka, a to v neděli 10. dubna od 16.30 hodin. Vejprnice mají v kalendáři dalšího těžkého soupeře z Radnic ve stejný den i čas.

Slavia Vejprnice - Jiskra Domažlice B 1:2

Poločas: 1:0. Branky: 15. Heller – 66. Copák, 88. Hojda. Rozhodčí: Frgal – Schneider, Adámek. ŽK: 1:1 (86. Heller – 24. Vlček). Diváci: 50. Hřiště: UMT. SK Slavia Vejprnice: Turek – Dvořák, Rada, Kolář, Bayer, Kotva, Kuhajda, D. Křen (58. Majerčík), Puhlovský, Heller, R. Křen. Trenéři: Roman Baxa a Lukáš Paul. TJ Jiskra Domažlice B: Bratanič – L. Korelus, Sloup (63. Peroutka), Soupír, Hojda, T. Korelus, Sedláček (85. Kubr), Copák (75. Hoang), Vlček (63. Vojtko), Javorský, Uzlík. Trenér: Pavel Javorský.

Autoři článku: Jiří Pojar a Martin Mangl. Fotogalerie: Deník/Zdeněk Vaiz.