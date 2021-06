„V Nýrsku je fajn parta kluků a zápasy s nimi mají vždycky skvělou úroveň,“ nechal se před zápasem slyšet domažlický kapitán a obránce Tomáš Korelus.

„Potkají se dva týmy, které chtějí hrát fotbal, takže to pro nás bude velmi zajímavé utkání,“ přidal se k předzápasovým prognózám také Pavel Javorský, hrající kouč domažlického družstva.

A oba borci měli pravdu. Více než stovka fanoušků v ochozech nebo kolem hřiště viděla atraktivní podívanou plnou gólů, šancí, ale i ostřejších zákroků. Z vítězství 3:2 se nakonec radovali Chodové.

FK Okula Nýrsko (modří) vs. TJ Jiskra Domažlice B (žlutí) 2:3.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Byl to klasický přípravný zápas, který s Nýrskem hrajeme každý rok. Jsem rád, že jsme vstřelili více branek a soupeře porazili,“ kvitoval Antonín Vlček, který se na vítězství domažlického mančaftu podílel dvěma přesnými zásahy.

„Byl to pro nás po obrovsky dlouhé době první zápas, takže řešit teď nějaké podrobnosti je zbytečné. Soupeř byl velice kvalitní a hrál se podle mého názoru dobrý fotbal,“ domníval se Jiří Brabec, nová posila Nýrska, která naposledy hrála v Hrádku u Sušice (I. A třída).

„Chtěl jsem si vyzkoušet vyšší soutěž, což mi Nýrsko teď umožnilo. Navíc je tu super parta i krásné hřiště. Jsem rád, že jsem teď součástí týmu,“ rozplýval se bek.

A ani mu nevadilo, že ve své premiéře v modrobílém dresu měl na levé paži kapitánskou pásku, i když moc dobře věděl, co to znamená. „Po zápase jsme si sedli na pivo a zápisné se mi pěkně sčítalo. Ale co bych pro svoje kamarády neudělal,“ smál se Jiří Brabec.

Jedinou kaňkou za jinak povedeným zápasem (ještě kromě konečného výsledku 2:3) bylo zranění záložníka Tomáše Györgyho, který musel v průběhu druhé půle odstoupit ze hřiště. „Mám jen lehčí svalové zranění,“ hlásil po zápase a uklidnil tak fanoušky nýrského fotbalu i spoluhráče.

Zároveň okomentoval fakt, že na to, že šlo o přátelské utkání, se na hřišti mezi fotbalisty obou ofenzivně laděných celků poměrně dost jiskřilo. „My musíme hrát trochu víc tvrdě. Tak jako teď. V minulých sezonách jsme kvůli tomu totiž ztratili dost bodů,“ vysvětlil György.