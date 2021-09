V příštím kole zajíždí fotbalisté Mochtína do Rokycan, kde změří síly s tamním béčkem divizního klubu. Úvodní výkop je naplánovaný na neděli 3. října už na třetí hodinu odpolední.

TJ Sokol Mochtín (červení) vs. FK Tachov 1:4.Zdroj: FK Tachov, Kateřina Borovcová

TJ Sokol Mochtín (červení) vs. FK Tachov 1:4.Zdroj: FK Tachov, Kateřina Borovcová

Hosté z Tachova se sice v 10. minutě dostali do vedení, ale o devět minut později vyrovnal v dobré formě hrající Zbyněk Smolík.

Mochtín do zápasu nastoupil pouze se dvanácti hráči. Chyběly opory Zdeněk Plánička i stoper a hrající trenér Jiří Dolejš. I přes tento handicap se ale Mochtínští zahanbit nenechali. „V prvním poločase jsme se silným soupeřem drželi krok, a to herně i výsledkově,“ uvedl pro klubový web Karel Šot, předseda fotbalového oddílu TJ Sokol Mochtín.

TJ Sokol Mochtín (červení) vs. FK Tachov 1:4. | Foto: FK Tachov, Kateřina Borovcová

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.