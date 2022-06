V prvním poločase to ale na Okule spíš vypadalo, že na konto přibude třetí prohra. „Horní Bříza hrála v první půli skvěle a potvrdila, že je právem na špici přeboru. Hosté měli herní převahu, šance, my naopak byli pod tlakem a v řešení ofenzivních situací jsme si nepočínali moc dobře. Byli jsme až příliš zbrklí, takže jsme si téměř žádnou vyloženou příležitost nevytvořili,“ posteskl si zkušený trenér a předseda FK Okula Nýrsko Karel Kalivoda.

A tak v kabině o poločasové přestávce musel zvýšit hlas. „Kluci to dostali pocítit. Přesně tak, jak mě už znají. Udělali jsme nějaké herní změny a obraz zápasu se po obrátce změnil. Zlom ale nastal teprve až ve chvíli, kdy jsme prostřídali sestavu a na hřiště šel Ivo György, který položil míč na zem a byl výrazným oživením naší hry. Během dvou minut jsme pak vstřelili dva slepené góly, kdy se šikovně prosadil Imrich Varga,“ liboval si Kalivoda.

Ovšem Horní Bříza, která na Klatovsko přijela pouze s jedním hráčem na lavičce náhradníků (tím byl navíc 44letý Martin Paukner), se nevzdala a zásluhou Sedleckého v 81. minutě snížila na rozdíl jediného zásahu. „Na to, že naše obrana odehrála jinak skvělý zápas, tady musím klukům vyčinit. Zaspali jsme při rohovém kopu a soupeř se hlavou pěkně prosadil,“ zlobil se nýrský kouč.

Jeho tým však už těsné vítězství uhájil. „Hosté měli ke konci nápor, ale my jsme to už ustáli. Z mého pohledu to byl remízový zápas, ale za tři body jsme moc rádi. Pochválit musím především brankáře Jarolíma, který byl v mých očích jednoznačně mužem utkání. Několikrát nás totiž podržel fantastickými a opravdu hodně těžkými zákroky,“ dodal k zápasu trenér fotbalové Okuly.

Poločas: 0:0. Branky: 71. a 72. I. Varga – 81. Sedlecký. Rozhodčí: Cupl – Bureš, Petrželková. ŽK: 1:3 (62. M. Brož – 50. S. Rous, 52. J. Šmíd, 62. Lavička). Diváci: 120. Nýrsko: Jarolím – Antonovics, J. Pavlík, T. Kohout, I. Varga, T. György (89. Göndör), Z. Mašek (60. K. Kalivoda ml.), Čanecký, M. Brož, Kotlan, Bastl (60. I. György). Trenér: Karel Kalivoda st. Horní Bříza: Schimmer – Sedlecký, P. Voves, Lavička, Koudele, S. Rous, J. Šmíd, Do Thanh Tung, Netáhlo, Kraček, Paukner. Trenér: Stanislav Kapr.

