„Prověřil nás velice kvalitní soupeř. Upřímně, vůbec nechápu, jak může být Osek v přeboru Jihočeského kraje až předposlední," podivoval se kouč Karel Kalivoda. „Zejména v prvním poločase si soupeř vytvořil hodně šancí, ale nás podržel skvělý gólman Jarolím i obrana," pokračoval dvaapadesátiletý trenér Okuly.

„V prvním poločase jsme soupeři otevírali okénka v obraně, na můj vkus možná až moc, ale ve druhém dějství jsme se už zlepšili a vzadu to hráli tak, jak bychom si představovali. Celkově to bylo pohledné utkání, hrálo se nahoru dolů, tvrdě, hráči obou týmů bojovali. Za mě to byl spíš remízový zápas, který nakonec vyhrál šťastnější tým, a tím jsme byli my," doplnil ještě k hodnocení utkání.

Zimní příprava: TJ Osek - FK Okula Nýrsko 0:1.Zdroj: Jan Škrle

K zápasu se exkluzivně pro Deník vyjádřil i hlavní trenér Oseku Luboš Vašica, který do týmu přišel v zimní pauze. Vašica je pro fanoušky v Plzeňském kraji známou tváří. Trénoval tu například Doubravku, Přeštice, Klatovy a naposledy i Slavoj Mýto. „Myslím si, že jsme zatím odehráli nejpovedenější zápas zimní přípravy. Byli jsme aktivní a vypracovali jsme si hodně příležitostí. Bohužel jsme nebyli dostatečně přesní a klidní v koncovce a Nýrsko nás za to vlastně nakonec i zaslouženě potrestalo," okomentoval zkušený kouč průběh utkání.

„Celkově jsme ale spokojení, kluci podali kvalitní výkon. Mým hlavním cílem je zlepšit pro jaro defenzivní činnost, a to se nám v zimní přípravě zatím daří. Už se to všechno začíná podobat tomu, co bychom chtěli hrát na jaře," doplnil.

Nýrsko zahájí jarní část krajského přeboru 4. března od 14 hodin na půdě Baníku Stříbro, které o víkendu v rámci přípravy prohrálo doma s Košutkou 1:2. Ještě předtím se ovšem Okula v generálce střetne s plzeňským Petřínem na jeho půdě (UMT na Slovanech), a to 25. února od 12 hodin.

