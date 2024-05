Šlágr 26. kola ovládla domácí rezerva plzeňského Petřína, která skolila do té doby na jaře stoprocentní Chotíkov těsně 1:0. Jedinou branku utkání si minutu před koncem vstřelil poněkud nešťastně hostující kapitán David Míka. „Myslím si, že od začátku jsme diktovali tempo hry a byli lepší, bohužel šance, které jsme si vypracovali, jsme nedokázali proměnit. Když ve druhém poločase šli hosté po červené kartě do oslabení, náš tlak se stupňoval. Dlouho jsme se ovšem nemohli prosadit, až v závěru si soupeř vstřelil pro něj nešťastnou vlastní branku," popisoval průběh utkání jeden z trenérů Petřína Jakub Veselý.

OHLASY Z DIVIZE: Klatovy doma neuspěly, Rokycany padly v Praze na Aritmě

„Jinak to bylo hrozně vyhecované utkání z obou stran, pro nás těžce vydřené tři body," doplnil kouč. K utkání se po jeho skončení pro Deník vyjádřil také hostující trenér Petr Kučera, jenž byl pochopitelně velice zklamaný. „Myslím si, že jsme si bod zasloužili, protože nás Petřín nijak zvlášť nepřehrával. Myslím si, že na hřišti nebyl vidět rozdíl mezi skoro poloprofesionálním týmem domácích a námi, netrénovaným mužstvem. Ale nakonec bohužel nemáme vůbec nic, v závěru jsme si totiž vstřelili nešťastnou vlastní branku, která zápas rozhodla. Víc bych se k tomu asi vyjadřovat nechtěl, protože bych dostal flastr," řekl.

Petřínští tak udrželi v čele náskok (o skóre) před druhými Vejprnicemi, které znovu uspěly - tentokrát na půdě Nepomuku, kde vyhrály jednoznačně 4:0.

„Měl jsem z tohoto zápasu trošku obavy, ale jen proto, že se hrálo už v pátek, takže hráči byli ještě v práci nebo ve škole. Ale zbytečně. Dokázali jsme se zkoncentrovat a předvedli náš klasický výkon z poslední doby," těšilo vejprnického trenéra Lukáše Paula. Ten poznamenal, že mužstvu pomohl rychlý vstřelený gól, který už v sedmé minutě obstaral David Csambal. „Sice jsme pak další dvě velké šance nevyužili, ale hřiště bylo naše. Ve druhé půli jsme svoje příležitosti už využít dokázali a bylo rozhodnuto, protože domácí jednu svou příležitost v prvním poločase nevyřešili dobře a po změně stran nás podržel brankář Turek. Zasloužená výhra," doplnil třiačtyřicetiletý trenér.

FOTO: Zápas se Slováckem byl věnován Dni matek. Podívejte se, jak se fandilo

Už pouze bod na třetí Chotíkov ztrácí plzeňský Rapid, který na hřišti v Ledcích zdolal domácí Košutku 3:0. Všechny branky přitom favorit z Lopatárny dal až po změně stran. „Pro nás povinné tři body vzhledem k postavení obou týmů v tabulce. Zároveň nám ale první půle příliš nevyšla. Udělali jsme pak nějaké změny v sestavy a bylo to znát. Košutka byla snad i nebezpečnější, hrála dobře. Pomohla nám ale první branka. Pak už to od nás bylo dobré. Dotáhli jsme se tam na Chotíkov a příští týden si to spolu rozdáme o třetí místo," uvědomuje si jeden z trenérského triumvirátu Rapidu Plzeň Pavel Šimsa.

Dobrou formu z poslední doby potvrdil o víkendu Holýšov, který vyhrál na hřišti Okuly Nýrsko přesvědčivě 4:1 a připsal si čtvrté vítězství v řadě. A to i přes to, že po prvním poločase na Klatovsku prohrával. „A zaslouženě, protože náš výkon byl přímo tragikomický," uznal kouč Holýšova Milan Dejmek, který měl k hráčům o poločasové rozpravě rozpravu, která mužstvu pomohla. „Ve druhém poločase se v našich barvách na hřišti objevilo úplně jiné mužstvo. Dali jsme tři rychlé góly, v závěru přidali čtvrtý a slavili. Výkon po změně stran už snesl z naší strany přísnější měřítko," pochvaloval si sedmapadesátiletý trenér.

Výrazné vítězství si na svůj účet připsal nováček z Kaznějova, který i díky pěti trefám kapitána Jakuba Vondráčka smetl trápící se Baník Stříbro na jeho hřišti 8:2. „Do utkání jsme šli s tím, že chceme dát první gól, který by přinesl klid na naše kopačky, a to se podařilo. Za stavu 3:0 jsme ovšem začali hrát profesorsky, čehož soupeř využil a těsně před poločasem po naší nedůslednosti snížil," líčil první půli fotbalista Kaznějova František Rusňák. „O poločase jsme si řekli, že je potřeba ještě přidat, což jsme ve druhé půli potvrdili a navýšili skóre na celkových 8:2. Stříbro jsme dokázali přehrát hlavně kombinačně a konečně jsme taky v zápase ukázali vyšší touhu jít za vítězstvím," konstatoval na závěr.

Příběh plzeňského Šulce. Jak se ze spalovače šancí stal elitní kanonýr

Cenné body z venku si ve víkendovém 26. kola odvezli i fotbalisté Slavoje Mýto, kteří uspěli na hřišti Lhoty 2:1. „Začali jsme dobře, prvních deset minut jsme byli lepší, ale pak převzali otěže zápasu do svých rukou domácí a po zbytek prvního poločasu byli lepší oni. Kdyby Lhota vedla 3:0, asi by se nikdo nedivil. Nicméně ve druhém poločase jsme byli trpěliví, nic nevzdali a odměnou nám byly dvě vstřelené branky. I domácí si vypracovali další tři velké příležitosti, ale nás v nich podržel skvělý brankář Vild, který v první půli chytil i penaltu," komentoval dění na hřišti spokojený trenér Mýta Petr Nykles, který tak návrat na místo, kde předtím spoustu let působil, oslavil třemi body. A kromě vítězství ho potěšilo i vřelé přivítání ze strany domácích hráčů a trenérů. „Asi jsem ve Lhotě nějakou stopu zanechal," culil se ostřílený kormidelník.

Ve zbývajících zápasech 26. kola porazily Černice soupeře ze Zruče gólem Jaroslava Linharta těsně 1:0 a v jediném nedělním utkání mezi Radnicemi a Horní Břízou uspěl domácí Sokol 3:1, když sice prohrával, ale skóre otočil.

Výsledky 26. kola: Košutka - Rapid Plzeň 0:3 (0:0, 55. Ježek, 85. Koranda, 88. Brůček), Petřín Plzeň B - Chotíkov 1:0 (0:0, 89. Míka vlastní), Nýrsko - Holýšov 1:4 (41. Vágner - 57. a 90+2. z penalty Šmíd, 52. Žižka, 65. Kokoška), Nepomuk - Vejprnice 0:4 (0:1, 50. a 56. Křemenák, 7. Csambal, 80. Dvořák), Lhota - Mýto 1:2 (1:0, 33. Peterka - 70. Hatina, 74. Štych), Černice - Zruč 1:0 (1:0, 5. Linhart), Stříbro - Kaznějov 2:8 (1:3, 45. Kovačka, 82. Vyšín - 15., 17., 35., 49. a 77. Jakub Vondráček, 54. Jan Vondráček, 59. Fait, 61. Šlajs), Radnice - Horní Bříza 3:1 (1:1, 37. Vaščák, 49. P. Spěváček, 76. Kvasnička - 12. Šimice).

Robstav si přivezl z jihu Čech tři body. Čím trenér Purkart zaskočil Dynamo?