(Před)poslední utkání zimní přípravy zvládli fotbalisté SK Klatovy 1898 na jedničku. Alespoň výsledkově ano. Tým trenéra Matěje Spěváčka, který se na jaře bude rvát o záchranu mezi divizní smetánkou, totiž porazil v sobotu na domácím hřišti plzeňskou Košutku vysoko 8:2 a znovu si zvedl sebevědomí před důležitými jarními bitvami.

Zimní příprava 2024: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Košutka Plzeň (zelení) 8:2 (4:1). | Foto: Jindřich Schovanec

Jak vítězný mač hodnotil chvíli po zápase kouč Klatov? „Začnu tím pozitivním. Dali jsme osm branek, což je fajn, ale to je asi tak všechno. Utkání bylo bez tempa a některé individuální výkony byly hodně špatné. Hráli jsme pomalu a přizpůsobili jsme se hře soupeře," svěřil se trenér klatovských fotbalistů Matěj Spěváček, pro jehož tým byla sobotní konfrontace s Košutkou možná i generálkou na divizní jaro. „Původně jsme měli hrát s Holýšovem, ale sám nevím, proč z toho nakonec sešlo. Věc se má tak, že aktuálně vedení shání na příští týden soupeře. Pevně věřím, že to podaří a my budeme hrát," dodal.

„Vždycky nás je hodně, ale po soustředění nám onemocněl téměř celý kádr, takže jsme do Klatov dorazili ve dvanácti lidech, přičemž někteří kluci nebyli stoprocentně fit. Přestože je konečný výsledek strašidelný, tak s výkonem jsem nakonec spokojený. Herně to z naší strany nebylo vůbec špatné," řekl trenér Košutky Filip Řežábek a doufá, že se mu hráči pomalu, ale jistě začnou vracet zpátky do tréninkového procesu. Vždyť už příští víkend čeká jeho tým generálka hraná v rámci Poháru PKFS proti Slavoji Koloveč, lídrovi I. A třídy.

Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Košutka Plzeň 8:2 (poločas: 4:1, branky: O. Mareš 2, Presl, Přibáň, Holík, Meszáros, Ferko, T. Vaněk - Skalský 2).

