„S výkonem nemohu být spokojený, zápas jsme neodehráli příliš dobře. Jelikož hrál ve stejný čas i náš dorost, měl jsem jen dva kluky na střídání. Na to se ale rozhodně nechceme a nebudeme vymlouvat, hra se mi tentokrát vůbec nelíbila, oproti minulému utkání jsme se nezlepšili," posteskl si Karel Kalivoda.

Trenér nýrských fotbalistů naopak pochválil soupeře. „Hrál dobře. Je vidět, že je v I. A třídě vysoko (na třetím místě - pozn. autora) zcela oprávněně," poznamenal kouč. Košutka se na tvrdší sušické umělce dostala do jednogólového vedení.

„Zaslouženě. Pak se nám sice podařilo vyrovnat z penalty, ale celkově opravdu nemohu být spokojený. Kondičně ano, ale po fotbalové stránce nikoliv. Nic jsme nepředvedli, vůbec jsme se netlačili do koncovky," popisoval zkušený lodivod největší slabinu jeho týmu v tomto zápase přátelského charakteru.

„Ale stále je to jen příprava. Ještě máme tři neděle na to, abychom se zlepšili. A já pevně doufám, že se nám to povede," přeje si Kalivoda, dvaapadesátiletý kormidelník nýrského fotbalového mužstva.

Kouč po těsné výhře: Kluci byli unavení, ale i tak jsme to měli zvládnout lépe