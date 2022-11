Přestože konečný výsledek v poměru 4:0 hovoří jasnou řečí, v prvním poločase nýrští fotbalisté nehráli dobře. Alespoň tak to řekl kouč. „Jsem zklamaný z prvního poločasu. Stejně jako před týdnem v Mýtě i teď jsme totiž vůbec neplnili to, co jsme si řekli v kabině před zápasem. Každý to jenom drbal a tahal," zlobil se po zápase trenér fotbalistů Nýrska Karel Kalivoda starší.