/FOTOGALERIE, OHLAS/ Podruhé za sebou nastoupili v soutěžním utkání na umělé trávě v Domažlicích. Ale zatímco minule odehráli zápas s Mýtem jako hosté, víkendové utkání 14. kola krajského přeboru proti trápící se Zruči absolvovali v roli domácího týmu, neboť jejich travnaté hřiště nebylo po lijácích v ideální kondici. Konečný sumář byl ale pro fotbalisty Okula Nýrsko stejný - vítězství a cenné tři body do tabulky.

Krajský přebor, 14. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modro-bílých dresech) - TJ Zruč 3:0 (2:0). | Foto: Aneta Kalivodová

„Vyhráli jsme zaslouženě," říkal po bitvě se Zručí, kterou Nýrsko vyhrálo 3:0, jeho kapitán Karel Kalivoda mladší. Střelecky se na Chodsku prosadili vyhlášený kanonýr Imrich Varga, čtyřiadvacetiletý Dominik Vávra a mladíček Jiří Taušek.

OHLASY Z PŘEBORU: Béčko Petřína ovládlo šlágr, Rapid i Lhota doma zvítězily

„V první polovině zápasu jsme byli produktivnější, kdy jsme vstřelili dva góly po krásných akcích, zejména druhá střela Vávry byla výstavní," popisoval Karel Kalivoda. „Druhý poločas byl hodně soubojový, kde se nám po jednom z nich zranil Robin Dvořák a tak jsme museli malinko jinak uzpůsobit sestavu. Měli jsme ještě další tutové šance, ale přidali jsme pouze jednu branku. Soupeř naopak za celý zápas neměl žádnou stoprocentní příležitost," poznamenala duše fotbalového Nýrska. Kalivoda si pochvaloval i náladu v týmu.

„Na zápas s námi jeli i zranění hráči a atmosféra byla skvělá. Doufám, že ve stejném počtu pojedeme také na poslední zápas do Kaznějova a skvělým výsledkem se naladíme na večerní dokopnou," přeje si osmadvacetiletý fotbalista Okuly Nýrsko. Jediný zástupce Klatovska v nejvyšší krajské soutěži se po druhé výhře v řadě posunul v tabulce na šesté místo a má do konce podzimu ještě teoretickou šanci dostat se o dvě příčky výš. To ovšem o víkendu musí vyhrát v Kaznějově a doufat v zaváhání Radnice a Holýšova.

FK Okula Nýrsko - TJ Zruč 3:0

Poločas: 2:0. Branky: 20. Varga, 38. Vávra, 73. Taušek. Rozhodčí: Schneider - Šlauf, Rubáš. ŽK: 2:1 (36. a 89. Vágner - 48. D. Mošna). ČK: 1:0 (89. Vágner). Diváci: 72. Hřiště: UMT Domažlice. Sestava FK Okula Nýrsko: Kotlan - M. Bastl, Pavlík, Šimon Švec, Vágner, Varga (80. Chroust), Vávra (80. Bořánek), K. Kalivoda mladší, Mašek (80. Rubáš), Dvořák (58. Taušek), Trumpeš (70. Štěpán Švec). Trenér: Karel Kalivoda starší. Sestava TJ Zruč: Baloun - Pechman (80. Kuneš), Pavel, D. Mošna, Boháč (80. Šnajdr), Fryček, O. Mašek (39. Štafl), M. Mošna (68. Klail), Husník (80. Dyk), Lang, A. Král. Trenér: Jiří Lauko.

III. třída: Róth řídil další výhru Železné Rudy, pohraniční tým přezimuje první