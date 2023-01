„My jsme šli do vedení a vypadalo to na vyrovnané utkání. Vzápětí jsme však udělali fatální chybu v rozehrávce a bylo vyrovnáno. Dostali jsme se do velkého útlumu a do konce poločasu kupili chyby, za které nás domácí trestali. Všechny tři branky jsme domácím doslova nabídli," litoval trenér vedoucího týmu krajského přeboru. O poločase Tachovští udělali změny, které pomohly.

Zimní příprava: Hvězda Cheb - FK Tachov (zelení) 3:4.Zdroj: Jan Vydra

„Přestali jsme ztrácet míče před naším velkým vápnem, začali jsme kombinovat a hru jsme zlepšili. Zápas jsme otočili a toho si vážím. Neměli bychom ovšem usnout na vavřínech, utkání v naší hře ukázalo hodně nedostatků. Je to však příprava a pro nás z toho vyplynuly cenné poznatky," dodal lodivod Tachova.

A jak sedmigólovou přestřelku hodnotil Jan Beneš, kouč Hvězdy Cheb? „Zápas s kvalitním soupeřem. Troufnu si říct, že v prvním poločase jsme byli lepším týmem, což jsme dokázali zúročit i gólově. Hra ve druhém dějství ale pro nás byla zklamáním. Udělali jsme spoustu chyb, které soupeře potrestal," řekl chebský kouč s tím, že i jeho mužstvo si v zápase vypracovalo řadu brankových příležitosti. Ty však ke hříchu a smůle fotbalistů Chebu zůstaly nevyužity.

