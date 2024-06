Říká se, že poslední krok bývá nejtěžší. Jenomže s tím na fotbalisty Vejprnic nechoďte. Tým vedený 43letým trenérem Lukášem Paulem zvládl páteční utkání 30. kola na půdě Rapidu Plzeň (2:0) a stal se definitivně mistrem Plzeňského kraje. Slávisté na jaře zvítězili potřinácté v řadě a slaví nejen vysněný titul, ale také postup mezi divizní smetánku.

Krajský přebor, 30. kolo: SK Rapid Plzeň (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - SK Slavia Vejprnice 0:2 (0:0). | Foto: David Koranda

„Po zkušenostech ze zápasu v Radnicích jsme spoléhali na to, že i na Rapidu bude znát středeční dohrávka v Holýšově, a tak by den volna měl hrát v nás prospěch. Podle toho jsme zvolili sestavu a taktiku," poznamenal na úvod hodnocení trenér Vejprnic Lukáš Paul. „První půle byla celkem vyrovnaná, Rapid byl možná aktivnější," hodnotil krátce obraz hry v úvodním dějství, které žádnou branku stovce diváků na Lopatárně nepřineslo. V 54. minutě se ovšem trefil vejprnický mladík a kanonýr Daniel Křemenák, na jehož trefu navázal minutu před koncem z pokutového kopu o dvanáct let starší Adam Heller.

„Ve druhé půli jsme si počkali na svoje příležitosti a zápas nakonec rozhodli. Mohli jsme výhru pojistit i dříve, ale šance, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili. Do obrany jsme hráli zodpovědně, a co prošlo, to chytil Tury (Jan Turek - pozn. autora). Díky tomu všemu slavíme výhru a postup," jásal navýsost spokojený Lukáš Paul. Vejprničtí fotbalisté po vítězství, které jim definitivně zajistilo prvenství v krajském přeboru, slavili (možná až do rána), ale teď už se soustředí na poslední utkání sezony, v němž na domácím hřišti přivítají Chotíkov, aktuálně čtvrtý tým tabulky. A byť už sešívaným o nic nejde, rádi by se s letošní úspěšnou sezonou rozloučili další - již čtrnáctou - výhrou v řadě.

