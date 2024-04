Víkendový šlágr 18. kola béčkové skupiny krajské I. B třídy mezi fotbalisty TJ Měcholupy a Švihovem, tedy druhým a třetím týmem tabulky, sliboval fanouškům atraktivní a vyrovnanou podívanou. Z původních predikcí se ale vyplnila jen první část. Zápas, který hostila umělá tráva v Klatovech, atraktivní skutečně byl, přinesl ovšem dominanci Měcholup, kterého svého soupeře doslova rozdupaly a po výhře 8:1 si připsaly další tři body.

I. B třída, skupina B, 18. kolo: TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - FC Švihov 8:1 (4:0). | Foto: Jindřich Schovanec

„Švihov trénuje třikrát týdně, takže fyzicky byl skvěle připravený. V určitých pasážích byl opticky možná i lepší, ale my jsme se na něj poctivě a skvěle připravili," liboval si hrající trenér měcholupského mančaftu Pavel Javorský, jenž sám k výhře přispěl dvěma zásahy. Ale nebyl to pouze on, kdo zahrál skvěle.

I. B třída, skupina B, 18. kolo: TJ Měcholupy - FC Švihov 8:1 (4:0).Zdroj: Jindřich Schovanec

„Nejen, že jsme podali výborný taktický a kolektivní výkon, ale všichni plnili přesně to, co jsme si řekli před zápasem, všichni navíc přidali skvělý individuální výkon," pochvaloval si šestatřicetiletý kouč to, že nenašel jediného hráče, jemuž by se souboj se Švihovem nepovedl.

Pak ale pochválil i soupeře, navzdory drtivé porážce. „Mají výborný tým a určitě nebudou prohrávat. Tento zápas jim nevyšel, nám naopak ano. Ale jsem si jistý, že Švihov nebude ztrácet, bude vítězit a ještě se popere o druhé, možná i první místo," míní Javorský. Jeho tým je v aktuální tabulce se ziskem čtyřiatřiceti bodů na druhé příčce, švihovští fotbalisté jsou s odstupem čtyř bodů třetí. Prostřední skupinu I. B třídy Plzeňského kraje i nadále vedou Horažďovice.

TJ Měcholupy - FC Švihov 8:1

Poločas: 4:0. Branky: 16. a 33. Javorský, 53. a 87. Veselka, 9. Krejčiřík z penalty, 11. Bálek, 47. Kaas, 67. Jandečka - 65. Moláček. Rozhodčí: L. Fanfule - A. Fanfule, Matoušek. ŽK: 0:4 (9. R. Sláma, 14. Štengl, 36. Brož, 79. V. Petelík). Diváci: 150. Hřiště: UMT Klatovy. Sestava TJ Měcholupy: J. Kovařík - Veselka, Kadlec, Bečka (87. Daniel Bálek), Kaas, Kotlan, Červený (66. Duchek), Dušan Bálek (79. Voves), Krejčiřík, Jandečka (79. Valečka), Javorský (66. D. Novák). Trenéři: Pavel Javorský, Petr Novák, Zdeněk Zadražil. Sestava FC Švihov: R. Sláma - Šašek (46. Moláček), Toman, T. Daněk, J. Sláma (63. M. Petelík), V. Petelík, Polívka (63. Baxa), Brož, Marek, Aizner (70. Cibulka), Štengl. Trenér: Adam Popelka.

III. TŘÍDA: Róth řídil kanonádu Železné Rudy, Kába demolici béčka Hrádku