Luby daly v chladném sobotním počasí všechny góly už v prvním poločase, vítěznou branku obstaral těsně před odchodem do kabin mladíček Václav Řeřicha. V dresu hostů, kteří naopak prohráli svůj druhý zápas v řadě, se dvakrát střelecky prosadil Jan Skála. Na body to však jeho týmu nestačilo.

7. kolo I. A třídy: TJ START Luby (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Sušice 3:2 (3:1).Zdroj: Jindřich Schovanec

„Bylo to oboustranně hodně útočné utkání. Kdyby to skončilo třeba 6:6, nikdo by se nemohl divit,“ řekl k zápasu kouč domácího Startu Radek Pikhart, a pak chválil své svěřence. „Ano, pořád ve hře máme nějaké nedostatky, ale oproti předchozímu zápasu na Smíchově jsem viděl zlepšení. Kluci plnili to, co jsme si řekli v kabině před zápasem, odjezdili to a já jim za výkon musím poděkovat. Zaslouží absolutorium,“ doplnil k úspěšnému okresnímu derby trenér Lubů.

Start čeká v příštím kole velice náročné utkání na hřišti Žákavy, která o víkendu obrala o všechny body doposud neporažené Kralovice, navíc na jejich půdě. Sušice se pokusí vrátit na vítěznou vlnu doma proti nováčkovi z Dlouhého Újezdu, který v 7. kole hrál s plzeňským Smíchovem nerozhodně 1:1.

TJ Start Luby - TJ Sušice 3:2

Poločas: 3:1. Branky: 8. Petrželka, 21. Pivoňka, 44. Řeřicha – 18. a 74. Skála. Rozhodčí: Říha – Šnajdr, Adámek. ŽK: 3:2 (9. Čížek, 22. Šnour, 81. Blohmann – 11. Klíma, 49. Skála). Diváci: 100. TJ Start Luby: Šít – Čížek, H. Pikhart, Blohmann, Šnour, Řeřicha (65. Vozka), Holý, Petrželka, Křížek (86. Lalev), Cole, Pivoňka (77. Šleis). Trenér: Radek Pikhart. TJ Sušice: Míček – Pivetz (83. Krůs), Kodýdek, Marek, Vystrčil (76. Kysilka), Štěch, Klíma, Králík, Skála, Míčka, Papež (46. Hájek). Trenér: Pavel Hrubec.

