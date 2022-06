Doubravka překonala své bodové maximum, ale v týmu končí trenér i elitní střelec

Jeho mužstvo vedlo v 55. minutě 3:1, ale Rapid poté snížil zásluhou Ungra, který byl v tu dobu na hřišti pouhé dvě minuty. „Dělal nám obrovské problémy,“ chválil Zach zvyhlášeného kanonýra domácího celku z Lopatárny.

Fotbalisté SK Horní Bříza (na archivním snímku hráči v zelených dresech).Zdroj: Zdeněk Vaiz a Filip Nekola

„Naštěstí jsme v závěru dali čtvrtou branku a vítězství si již pohlídali. Celkově se utkání muselo divákům moc líbit,“ doplnil Aleš Zach, jenž po sezoně z Horní Břízy odchází, což potvrdil i samotný lodivod. A podle informací Deníku míří jeho další kroky do divizních Mariánských Lázní, které minulý týden oznámily úzkou spolupráci s již třetiligovým FK ROBSTAV Přeštice.

Vejprnice nasázely Lhotě čtyři góly

V Horní Bříze mimo jiné děkují Vejprnicím, které porazily domácí Lhotu 4:1. Ta totiž před posledním kolem měla ke třetímu místo nejblíž.

„Vůbec jsme se neohlíželi na to, že Lhota hraje o třetí místo. My tam prostě chtěli vyhrát. Dovolím si tvrdit, že jsme byli celý zápas lepší a ve druhé půli využili i své šance,“ lebedil si jeden z trenérů Slavie Lukáš Paul.

30. kolo KPM: TJ Sokol Lhota (žlutí) - Slavia Vejprnice 1:4.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Úspěšně sezonu zakončili rovněž v Nepomuku. Ten doma díky dvěma trefám Tomáše Knappa udolal Radnice 2:1. „Sice už jsme v tabulce nemohli poskočit ani spadnout, ale i přesto jsme k zápasu přistoupili zodpovědně. Nebylo to takticky svázané utkání, takže se hrálo nahoru dolů. Jsem rád, že jsme poslední zápas sezony, na který se přišlo podívat hodně fanoušků, vyhráli,“ radoval se trenér vítězného Nepomuku Josef Viktora.

Benfika míří do divize! Těšíme se, ale zároveň máme respekt, říká kouč Javorský

Úspěšnou tečku za jinak průměrnou sezonou napsali v derniéře krajského přeboru fotbalisté Černic. Ti zdemolovali trápící se Baník Stříbro na jeho půdě vysoko 5:1. „Bylo vidět, že Stříbro šetřilo opory na baráž. My jsme to také těžce skládali a odjeli jsme tam jen se třinácti hráči. V zápase jsme ale byli lepší a vyhráli jsme zaslouženě. Jsme rádi, že Domažlice nakonec vzaly postup a my jsme se tak nemuseli do posledního kola strachovat o to, zda náhodou ještě nespadneme do baráže,“ oddechl si trenér Černic Petr Kural.

Konec nadějí! Bolevec prohrál a sestupuje. Vrátíme se silnější, slibuje Bublík

Stejně jako Stříbro i Staňkov čeká baráž o udržení v nejvyšší krajské soutěži. O tom ale už ostatně bylo rozhodnuto před páteční bitvou na půdě Chotíkova, kterou vyhrál domácí tým 4:1. „Ale musím Staňkov pochválit, že sem nepřijel nakopávat balony a snažil se hrát fotbal,“ uvedl chotíkovský kouč Petr Kučera.

SK Rapid Plzeň - SK Horní Bříza 2:4

Poločas: 0:1. Branky: 47. Čupalka, 62. Ungr - 14. a 52. J. Šmíd, 55. J. Mašek, 85. Koudele. Rozhodčí: Schneider - Mifková, Frgal. ŽK: 0:0. Diváci: 66. SK Rapid Plzeň: J. Liška (46. Smola) - Kořenek, Řezníček, Filipčík, J. Kadlec, Klekner (60. Ungr), Čupalka, Harmady, Ježek, Holík, P. Nový (60. Buček). Trenér: Pavel Šimsa. SK Horní Bříza: Schimmer - P. Voves, Lavička, Koudele, M. Paukner, J. Šmíd (80. Reindl), Do Than Tung (67. Šebek), Netáhlo, Kraček, J. Mašek, J. Paukner. Trenér: Aleš Zach.

TJ Sokol Lhota - SK Slavia Vejprnice 1:4

Poločas: 1:1. Branky: 40. Kostka - 41. A. Heller, 63. Puhlovský, 86. Kotva, 89. Bayer. Rozhodčí: Křen - Kulhánek, Velíšek. ŽK: 1:1 (73. Záhrobský - 43. Heindl). Diváci: 70. TJ Sokol Lhota: Šoltys - Záhrobský, V. Suda (75. Eliášek), Zdvořáček, Adam Vlček, P. Suda, Šroubek, J. Kohout, Kotrnoch, Kostka (85. Fikerle), Kouřil (25. Langer). Trenér: Petr Nykles. SK Slavia Vejprnice: Vavrík - Heindl, Dvořák, Rada (90. Majerčík), Kolář (90. O. Černý), Bayer, Kotva, D. Křen (60. L. Kuhajda), Puhlovský, A. Heller, R. Křen. Trenéři: Roman Baxa, Lukáš Paul.

FK Nepomuk - TJ Sokol Radnice 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 2. a 72. Knapp - 81. P. Aubrecht mladší. Rozhodčí: L. Fanfule - Sirový, A. Fanfule. Rozhodčí: 1:4 (80. J. Kalabza - 43. P. Spěváček, 64. Esterka, 69. Ineman, 84. Kroc). ČK: 0:1 (Ineman - po ukončení zápasu). Diváci: 100. FK Nepomuk: Baroch - Voráček, Chalupný (63. Sládek), Skala (49. Panc), Kozák (49. D. Šmíd), Vosyka, Michal Baran (56. Berkovec), J. Kalabza, Knapp, M. Kašpar, A. Viktora (49. R. Rous). Trenér: Josef Viktora. TJ Sokol Radnice: Volák - Rýdl (58. Svoboda), L. Brož, Esterka (76. Kroc), Huttr, Krč, Ineman, Valenta, P. Aubrecht mladší, P. Spěváček, L. Aubrecht. Trenér: Pavel Aubrecht starší.

TJ Baník Stříbro - TJ Sokol Černice 1:5

Poločas: 1:2. Branky: 37. Pašek - 34. z penalty a 40. Peterka, 59. Hrach, 75. M. Müller, 79. Nedvěd. Rozhodčí: Petrželka - Strolený, Stach. ŽK: 0:0. Diváci: 36. TJ Baník Stříbro: Šujan - Němec, Harvila (60. Gontkovič), Kertis (67. Bareš), Loula (46. Ferdinandy), Sasík (46. P. Kasl), Pašek, Hodek, Tattan (60. D. Kasl), Donate, Haas. Trenér: Lukáš Pleško. TJ Sokol Černice: Gottwald - Chvojka (72. Nedvěd), Švejda, Hrach, Miletínský, E. Eger, Peterka, Petr, Zelinski, Pipařš (60. Motlík), M. Müller. Trenér: Petr Kural.

TJ Start Tlumačov - FK Okula Nýrsko 2:2

PK: 4:3. Poločas: 1:1. Branky: 13. Malík, 53. Džugan - 35. T. Kohout, 69. Bastl. Rozhodčí: Bína - Bureš, Cupl. ŽK: 2:2 (80. Hamor, 88. Malík - 56. Čanecký, 88. Bast). ČK: 0:1 (80. T. Kohout). Diváci: 155. TJ Start Tlumačov: Pejsar - M. Váchal, Žák, Wolf (76. T. Šindelář), J. Korelus, Svoboda, Kobes, Frček (46. Pfeifer), Hamor, Džugan, Malík. Trenér: Pavel Čadek. FK Okula Nýrsko: Toul - Antonovics (54. Kotlan), M. Vlček, J. Pavlík, T. Kohout, I. Varga, T. György, Čanecký, M. Brož, Z. Mašek (58. Švec), Bastl. Trenér: Karel Kalivoda starší.

FC Chotíkov 1932 - FK Staňkov 4:1

Poločas: 2:1. Branky: 11. Lopata, 38. Huml, 51. D. Míka, 88. B. Buchta – 17. Pitipáč. Rozhodčí: Mifková – Říha, Krůs. ŽK: 1:1 (58. Vild – 80. Šimůnek). Diváci: 68. FC Chotíkov 1932: Plic – Vlk, Huml (60. Klepal), Vild (60. Kellner), Vomáčka (72. Adlt), B. Buchta, Rubricius, Cirok (60. Kučera), Denk, D. Míka, Lopata. Trenér: Petr Kučera. FK Staňkov: Jánský – Kastl (52. Kolros), Dolejš, Pitipáč (62. Mařík), Hrdina, Kubina (20. Vrba), Bozděch, Hodan, Doležal, Gust, Šimůnek. Trenér: Milan Kucharič.

TJ Zruč - SSC Bolevec 3:0

Poločas: 3:0. Branky: 12. A. Král, 15. Mošna, 24. Tobrman. Rozhodčí: Strolený - Pressl, Stach. ŽK: 1:4 (57. A. Král - 36. Winkelhöfer, 43. a 57. Šnaider, 86. Loula). ČK: 0:2 (57. Šnaider, 66. Tolkner). Diváci: 210. TJ Zruč: M. Zach - M. Fryček, Pavel, Korous, Kubeš (66. Dyk), D. Král, Tobrman, A. Král, Lang (66. Šulan), Mošna (37. Sperl), F. Korelus (50. O. Mašek). Trenér: Jan Kraus. SSC Bolevec: Tolkner - Winkelhöfer (66. Körner), M. Pelnář, Volek (66. J. Pelnář), Bublík, Fryček, Kovář, Šnaider, Humpál (31. Zítek), Ngo (60. Loula), Krchov (31. Kepl). Trenér: Michal Bublík.

TJ Holýšov - TJ Jiskra Domažlice B 0:7

Poločas: 0:5. Branky: 27. a 45. Jahn, 6. Hojda, 12. Hoang, 41. Mužík, 55. D. Soupír, 80. Tumpach. Rozhodčí: Bogdan - Mičan, Říha. ŽK: 2:0 (87. Černohorský, 89. Vnouček). Diváci: 110. TJ Holýšov: Třeštík - Trhlík (46. Kadavý), Šlégl, Juráš (76. Kaas), Černohorský, T. Vítek (57. Salák), michálek, Vnouček, Kraus, Štěpán, Staněk. Trenér: Jiří Jakš. TJ Jiskra Domažlice B: Červený (63. Rudlof) - Hojda, Sedláček, Sloup (74. L. Korelus), D. Soupír, Hoang, Vojtko, Antonín Vlček (57. Peroutka), Jahn (57. Copák), V. Černý (46. Tumpach), Mužík. Trenér: Pavel Javorský.

