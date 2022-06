Jenomže to se nakonec nepovedlo. Ačkoliv svéradičtí fotbalisté doma s protivníkem z Malesic rychle vedli, nakonec padli i podruhé. Tentokrát těsně 1:2, když oba góly dali hostující borci až v posledních šesti minutách hry.

Svéradice jsou blízko sestupu. Ale neházíme flintu do žita, burcuje Heimlich

Svéradice tak budou od nové sezony hrát pouze nejnižší krajskou soutěž. „Rozhodlo proměňování šancí v obou zápasech. Zatímco hráči Malesic své příležitosti proměnili, a to jim ještě naší gólmani plno příležitostí zneškodnili, my jsme byli vpředu impotentní,“ posteskl si trenér Svéradic Martin Heimlich.

Baráž o I. A třídu, odveta: FK Svéradice (zelení) - TJ Sokol Malesice 1:2 (1:0).Zdroj: Jindřich Schovanec

„Ve sobotní odvetě jsme šli sice brzy do vedení, ale bohužel u tohoto gólu to z naší strany skončilo. Hosty jsme tlačili, ale žádná jiná šance v síti neskončila. Malesice nám naopak v závěru, kdy jsme hráli vabank, dvakrát z brejku daly gól. Jelikož se fotbal hraje na góly a těch vstřelil soupeř za dvě utkaní hned pět, postoupil místo nás,“ krčil rameny sedmačtyřicetiletý svéradický kormidelník.

Od nového soutěžního ročníku tak Svéradice čekají pouze boje v I. B třídě. „My se musíme dát v první řadě zdravotně dohromady a musíme vhodně doplnit kádr, protože nám bohužel už čtyři hráči oznámili, že budou hrát jinde. Především ale přes léto musíme pořádně potrénovat,“ uvědomuje si Heimlich.

„Od nové sezóny nás čeká I. B třída, tím pádem i několik derby utkání a my uvidíme, na co budeme mít. Nebudu teď po pádu velkohubě vyhlašovat okamžitý návrat, spíše se budeme snažit kádr přebudovat a zapracovat do něj mladé hráče,“ doplnil na závěr viditelně zklamaný trenér.

FK Svéradice - TJ Sokol Malesice 1:2

Poločas: 1:0. Branky: 14. R. Kába – 84. Dlabač, 87. Schleis. Rozhodčí: Říha – Bogdan, Schneider. ŽK: 1:2 (58. Vachuška – 36. Havelka, 41. Gita). Diváci: 168. FK Svéradice: Soukup – Mičkal (81. Chládek), Nesveda, Juhaňák, Brůha (40. Vonášek), Beránek, Prokopius (69. Brynda), Vachuška, S. Makovec, Pícka, Kába. Trenér: Martin Heimlich. Sokol Malesice: Faltus – Žitek, Kepka, Václavík, Kružík, Schleis, Betinec (69. Dlabač), Legát, Gita, Havelka, Svoboda (88. Krásný). Trenér: Jaroslav Čech. První utkání: 1:3 (postupují Malesice).

