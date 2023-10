/FOTOGALERIE, OHLASY/ Zatímco v prvním domácím utkání porazili Mariánské Lázně, druhý zápas před vlastním publikem už nezvládli. Hokejisté HC Klatovy nestačili v nedělním souboji 3. kola společné ligy Plzeňského a Karlovarského kraje na silné Rebely z Nejdku, jimž po nepřesvědčivém výkonu podlehli celkem jasně 2:5 a museli přijmout druhou porážku v řadě.

Krajská hokejová liga, 3: kolo: HC Klatovy (na snímku hokejisté v červených dresech) - HC Rebel Město Nejdek 2:5. | Foto: Jindřich Schovanec

„Tohle utkání se nám bohužel nevyvedlo. I když jsme přípravu na zápas ani soupeře nepodcenili, prakticky hned od prvních minut jsme věděli, že v utkání nejsme a celkově se duel nevyvíjí podle našich představ,“ připustil po skončení duelu jeden z hokejistů klatovského mančaftu Daniel Kaiser.

První třetinu vyhráli hosté díky trefám Funka s Klímou 2:0. Ve 32. minutě bylo pro domácí mužstvo ještě hůř, když třetí branku Rebelů přidal Orlich. Jiskřičku naděje pro domácí barvy vykřesal v poslední minutě druhé periody Vizinger, jenž zužitkoval přihrávky spoluhráče Čubana. Stále to ale bylo málo. „První dvě třetiny nevypadaly vůbec jako mistrovské utkání, spíše jako exhibice. Ale jsem si jistý, že všichni kluci do toho dávali maximum. Bohužel, i takové zápasy jsou, že vám nic nevede,“ posteskl si hokejista nad herním přednesem mužstva.

Ve třetí třetině padly celkem tři góly. Dva z nich do sítě Klatov, jeden puk skončil za zády brankáře Rebelů Kubáta. „Myslím si, že třetí třetina byla pro oko diváka koukatelnější. Především proto, že jsme začali alespoň trošku víc bojovat za naše město, ale bohužel už bylo pozdě a utkání se nám nepovedlo zvrátit na naši stranu,“ lamentoval útočník s devítkou na zádech.

„Za svůj a celkový výkon našeho týmu se lehce stydím, protože vím, že to umíme mnohem lépe, ale bohužel se to sešlo tak špatně, že se nenašel nikdo, kdo by celkový týmový výkon zvednul. Tento zápas ale musíme hodit co nejdřív za hlavu a už se soustředit na další utkání, které musí vypadat minimálně o 178 procent lépe než to sobotní,“ burcuje Daniel Kaiser svůj tým, jenž zároveň ocenil fanoušky, kterých do ochozů klatovské arény dorazilo přes dvě stovky.

„Závěrem bych se chtěl omluvit všem fanouškům, kteří zápasu přihlíželi, že jsme je zklamali a nepředvedli jim to, co v nás je. Ale moc si v kabině všichni vážíme, že nás chodí podporovat. Všem moc děkujeme, jste našim klíčovým hráčem ve všech utkáních,“ vzkazuje Daniel Kaiser fanouškům.

Šanci na reparát mají klatovští hokejisté už v neděli, kdy od sedmnácti hodin zavítají na led béčka druholigového Stadionu Cheb, v jehož kádru je i několik hráčů dnes již zrušeného Tachova. Jak vzájemný souboj dopadne?

HC Klatovy – HC Rebel Město Nejdek 2:5

Třetiny: 0:2, 1:1, 1:2. Branky a nahrávky: 40. Vizinger (Čuban), 60. Topinka (Hrach) – 12. Funk (Sýkora), 18. Klíma (Funk, Jakubal), 32. Orlich (Šťastný, Fečo), 48. Fečo, 58. Fečo. Rozhodčí: Kosnar – Moravec, Schmiedt. Vyloučení: 7:12. Využití přesilových her: 2:2. Diváci: 221. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava HC Klatovy: Rückl (Jiří Brtník) - Hochman, Plánička, Bouček, Jan Brtník, Fait, Topinka, Kaiser, Hrach, Babka, Čuban, Balín, Pitel, Kuchárik, Vizinger, Kopidlanský. Sestava HC Rebel Město Nejdek: Kubát – Doubek, Gerát, Houdek, Král, Orlich, Funk, Sýkora, Troška, Záhora, Šťastný, Jakubal, B. Vondráček, Jílek, Klíma, Fečo, Mareček, R. Vondráček, Florian.

Ostatní výsledky 3. kola společné krajské ligy: HC Domažlice – HC Stadion Cheb B 11:4, HC Mariánské Lázně – HC Meteor Třemošná 4:10, HC Čerti Ostrov – HC Apollo 5:3, HC Baník Sokolov B – HK Rokycany 3:5.

