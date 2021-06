Už na začátku přípravy své působení ve městě pod Černou věží ukončili Lukáš Krásný s Davidem Třískou. Klatovský kouč nemohl v západočeské metropoli počítat ani s Krejčiříkem a Aiznerem, kteří jsou zranění. Ondřej Mareš je po operaci a z osobních důvodů na Doubravce chyběl také Michal Lukeš.

Do toho se v Plzni během zápasu vážně zranil mladík Jakub Brabec, kterého po nevinně vypadajícím souboji musela odvézt sanitka do nemocnice s podezřením na přetrhané vazy v koleni. „Lepíme to teď, jak se dá. Kubovo zranění zastínilo celé utkání. Je to pro nás velká ztráta. Vypadá to na vazy v koleni a asi ho čeká dlouhá pauza,“ litoval po střetnutí klatovský šéf lavičky.

Doubravka (ve žlutém) zvítězila 1:0.Zdroj: Deník/Veronika Zimová

Jeho tým už předtím prohrával po šťastné brance domácího Dominika Kaliny 0:1. A i přes solidní hru v poli a častější držení míče manko již stáhnout nedokázal. „Utkání se mi kvůli události okolo Jakuba Brabce hodnotí velice těžce. Navíc je nás fakt málo. Máme rezervy, na kterých musíme ještě zapracovat,“ komentoval vyrovnaný zápas kouč Hoffmann, jehož družina se v sobotu poprvé představí doma.

Zdroj: Deník/Veronika Zimová

Nikoliv však proti diviznímu Mýtu, ale změří síly s Meclovem (od 17 hodin). „Měli jsme hrát utkání memoriálu s Mýtem, ale soupeř nám zavolal, že s námi nechce hrát. Nechápu, proč se tedy přihlásil do turnaje, kde jsme i my. Víc bych to asi nechtěl komentovat,“ utrousil trenér Klatov.

„Naštěstí hrát budeme, ale s Meclovem. Na zápas doma se těšíme. Fanoušci se přijdou podívat po více než půl roce. Podívají se na zápas, dají si pivo. O tom fotbal je,“ uzavřel Hoffmann povídání.