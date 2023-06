„Do Hradešic přijel v neděli nepříjemný soupeř, ve kterém působí řada zkušených fotbalistů. My jsme už tradičně před zápasem počítali absentující hráče a byli jsme rádi, že jsme to nějak poskládali. Hra odpovídala současným možnostem obou týmů. Na obou stranách hodně nepřesností, a tak první poločas moc šancí nepřinesl. My měli dvě, kdy Václav Panuška v samostatném úniku nepřekonal hostujícího brankáře, a když už se to povedlo, míč směřující do branky po střele Filipa Vaněčka stačil vracející se obránce vykopnout z branky. Hosté naopak po standardní situaci trefili břevno a tradičně byli nebezpeční po rohových kopech. Poločas ale skončil bez branek," hodnotil první půli pro klubový web a facebook kouč Hradešic František Melka.