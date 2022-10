9. kolo krajské I. B třídy (skupina B): TJ Svatobor Hrádek - TJ Sokol Štěnovice 4:0.Zdroj: Miluše Šulajová

„Po čtyřech zápasech, ve kterých jsme získali pouhé dva body, byl náš cíl jasný. Štěnovice se nachází na úplném dni tabulky a nic jiného než zisk tří bodů tak nepřicházelo v úvahu. První poločas sice nebyl ideální, ale postupem času jsme se dostávali do tempa, hosté naopak odcházeli fyzicky a zbývala jen otázka, kolik branek dokážeme vstřelit. Nakonec jsme dali čtyři góly, a i když jich mohlo být určitě více, s výsledkem a hlavně čistým kontem jsme spokojeni," liboval si hrádecký fotbalista Jiří Brabec.

V táboře Štěnovic po zápase především spílali sudímu Červenému, ale hezky od začátku. „Domácí byli od samého úvodu aktivnější, ale díky pozorné obraně jsme je do mnoha šancí nepouštěli. Bohužel se Hrádek i tak po tečované střele dostal brzy do vedení," posteskl si zkušený brankář štěnovického družstva Václav Stuchl. První velice kontroverzní okamžik podle něj přišel zhruba na konci prvního poločasu, kdy byl ranou do zad neštrným způsobem sestřelen štěnovický Jan Jůza a domácí hráč za to obdržel pouze kartu žluté barvy.

„Ve druhé půli začali domácí fotbalisté více zlobit a dostali dokonce šanci zahrávat pokutový kop po běžném souboji ve vápně. Penaltu sice neproměnili, ale z pokračující akce, kdy jsme nebyli schopni odkopnout balon, jsme bohužel inkasovali podruhé," líčil Stuchl další minuty utkání s tím, že poté Štěnovice domácí tým zatlačily a několikrát nebezpečně zahrozily. „Bohužel Hrádečtí dostali další šanci z pokutového kopu, tentokrát oprávněného, a ten už bezpečně proměnili," komentoval dále Václav Stuchl, 39letý brankář Štěnovic.

„Díky nepřesným výrokům hlavního rozhodčího se utkání hodně vyostřilo a výsledkem bylo zranění Lukáše Sedláčka, kterému přejeme brzké uzdravení. Ke konci zápasu jsme ještě inkasovali počtvrté a jasně prohráli," krčil Stuchl rameny a závěrem si ještě neodpustil "skrytý" komentář na adresu rozhodčího.

„Chtěl bych všechny hráče pochválit za bojovnost, ale zároveň i trochu pokárat za zbytečné komentování výroků sudího, který sice hodně připískával domácím, ale tímto jsme mu to hodně usnadnili," dodal trpce zkušený chytač balonů.

TJ Svatobor Hrádek - TJ Sokol Štěnovice 4:0

Poločas: 1:0. Branky: 55. a 85. Kutil, 20. Kočí, 72. Linhart z penalty. Rozhodčí: Červený - Suchý, Minařík. ŽK: 2:0 (40. Sekyta, 81. Kočí). Diváci: 110. TJ Svatobor Hrádek: V. Ryba - Gajdečka, Prokopius, F. Mareš, Linhart, Brabec, Kutil, Kočí, Sekyra (60. V. Holeček), Štěpán, Fremund. Trenér: Karel Mareš. TJ Sokol Štěnovice: Stuchl - Tomašek, Matoušek, Sedláček (85. Fictum), Švec, Jůza, Boček, Egermaier, Fabián, Koželuh, Uxa. Trenér: Petr Plass.

