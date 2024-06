S fotbalem začínal jako pozdní teenager, v současnosti mu je 23 let, ale je sedmým…

Ten nakonec vyhrála domácí Horní Bříza těsně 2:1, když o jejím vítězství rozhodly dvě trefy pětadvacetiletého kapitána mužstva Jakuba Kračka v úvodních jedenácti minutách. „S výsledkem jsme samozřejmě spokojení, ale s hrou pouze do nějaké pětatřicáté minuty. Začali jsme dobře, dali dvě branky a měli i další šance. Jenomže pak jsme přestali hrát, vypadli z role a soupeř ještě do poločasu snížil," říkal hlavní trenér Horní Břízy Michal Kubice, který kvůli dvouzápasovému trestu sledovat sobotní mač mimo obvyklý prostor střídačky.

„Ve druhém poločase se Chotíkov hnal za vyrovnáním a vypracoval si nějaké příležitosti. Ale to i my, jenomže jsme nebyli přesní ve finální fázi. Nakonec je naše těsná výhra asi spravedlivá, ale výkon mužstva se mi ve větší části zápasu moc nelíbil," dodal Michal Kubice malinko rozpačitě.

Podobně zápas hodnotil i jeho protějšek na lavičce Chotíkova Petr Kučera. „První poločas? Ten byl z naší strany strašidelný. Na hřišti jsme vůbec nebyli, a kdyby domácí dali čtyři pět gólů, nemohli bychom se divit," připustil. „Ve druhém poločase už to bylo herně vyrovnané, oba týmy měly svoje šance, ale nakonec se už nikdo neprosadil. Horní Bříza ale v kontextu celého utkání vyhrála zaslouženě, my si nezasloužili ani bod," doplnil Kučera k hodnocení.

Stejným výsledkem skončil i souboj mezi Vejprnicemi a rezervou Petřína. Hosté ze Slovan sice zásluhou trefy Denise Plecitého vedli 1:0, ale domácí dokázali skóre otočit. Těsně před koncem poločase se z penalty trefil mladý kanonýr Daniel Křemenák, po změně stran trefil tři body Adam Heller. A přiblížil Slavii k celkovému prvenství. „Věděli jsme, že to bude jeden velký boj, ve kterém chceme uspět. Bylo to celkem vyrovnané utkání, ale dovolím si tvrdit, že tam byly úseky hry, kdy jsme byli lepší,“ řekl vejprnický kouč Lukáš Paul.

„Tento zápas mohl dopadnout jakkoliv, vyhráli ho domácí a já jim gratuluju. Mají velmi dobrý mančaft, jedou na vítězné vlně. Při jejich fazoně je bude těžko někdo zastavovat,“ prohlásil petřínský kouč Radek Vodrážka. Vejprnice podle něj udělaly výrazný krok k postupu, ale rozhodnuto ještě není. „Vejprnice mají před sebou těžké zápasy v Radnicích a na Rapidu. My ještě nic nevzdáváme, ale kdyby se to nepovedlo, nezhroutíme se. Krajský přebor bude mít příští rok kvalitu, spadnou tam Klatovy a Tachov, postoupí Křimice s Kolovčí, to všechno jsou dobré mančafty,“ uzavřel zkušený lodivod Radek Vodrážka.

Zbývající utkání 29. kola, které se odehrálo, bylo to nedělní mezi domácím Baníkem Stříbro a Sokolem Lhota. Hosté z Plzeňska v něm potvrdili roli papírového favorita a na Tachovsku zvítězili hladce 3:0. Branky vítězného družstva stříleli Adam Vlček, Ondřej Kotrnoch a Tomáš Křen.

Výsledky 29. kola KPM: Horní Bříza - Chotíkov 2:1 (2:1, 2. a 11. Kraček - 39. Sluka), Vejprnice - Petřín Plzeň B 2:1 (1:1, 41. Křemenák z penalty, 66. A. Heller - 19. Plecitý), Baník Stříbro - Lhota 0:3 (0:2, 37. Vlček, 42. Kotrnoch, 62. Křen), Odloženo: Holýšov - Rapid Plzeň (5. června 18.30), Černice - Košutka Plzeň (11. června 18.00), Kaznějov - Nepomuk (12. června 18.00), Slavoj Mýto - Radnice (12. června 18.15), Zruč - Nýrsko (13. června 18.00).

