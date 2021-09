I. B třída, skupina C, 7. kolo: Volduchy – Vejprnice B 1:2 (0:1, 57. J. Černý – 32. Paum, 60. Bernard), Slovan – Smíchov 1:1 (5:6 na pen., 0:0, 83. Reischig – 78. Faifrlík), Příkosice – Malesice 1:1 (5:4 na pen., 1:0, 29. Pour – 61. Otýs), Raková – Zbiroh 1:0 (1:0, 31. Turek), Plasy – Všeruby 12:0 (6:0, 5. a 76. J. Skuhrovec, 11. a 70. M. Skuhrovec, 12. a 80. Macháček, 24. a 67. Országh, 32. a 89. Pochobradský, 7. Grün, 88. Kokrhel), Dýšina – Kozolupy 3:3 (4:2 na pen., 0:1, 67. a 83. z pen. Bezdička, 70. Krpejš – 54. a 90+1. z pen. Sláma, 40. Huleš), Chrást – Touškov 3:4 (1:1, 15. Rada, 59. Chládek, 84. Švajcr – 66. a 68. Karbusický, 5. Bouzek, 70. Foltýn).

Branky: 10. Krchov, 17. Bublík – 32., 52. a 68. Gavrylovskyy , 78. Koudele, 83. J. Mašek. Rozhodčí: Hájek. ŽK: 1:1. Diváci: 81. Bolevec: Körner (55. Humpál) – Bublík, Winkelhöfer, M. Pelnář, Kepl (68. Kuželka), Dlesk, Tran, Volek, Krchov, Soukup (55. Pražan), Toman. Trenér: Michal Bublík. Horní Bříza: Schimmer – P. Voves, Lavička, Koudele, S. Rous, J. Šmíd (66. J. Mašek), Do Thanh Tung (84. Šimice), Gavrylovskyy, Netáhlo, Prokop, J. Kraček. Trenér: Aleš Zach.

Dobrou formu z posledních týmů potvrdily o víkendu také Vejprnice, které doma přehrály Nýrsko 2:0. „Ale byl to těžký zápas. Hosté dobře bránili a měli nebezpečné protiútoky,“ uznal jeden z vejprnických trenérů Lukáš Paul.

Sám ale přiznal, že v prvním poločase to až tak jednoduché nebylo. „Prohrávali jsme a nás pak třikrát podržel brankář. Naštěstí jsme ještě do poločasu dokázali výsledek otočit a po změně stran už dominovali,“ doplnil k zápasu kouč Zruče.

Otáčet skóre musela v sobotu i Zruč, která před vlastními fanoušky přivítala v pohodě hrající Tlumačov. Hosté se zásluhou Pfeifera dostali rychle do vedení, ale pak se nestačili divit. Fotbalisté Zruče totiž přepnuli obrátky na vyšší rychlostní stupeň a nakonec svému soupeři uštědřili debakl 7:1. „Jsem naprosto spokojený,“ pochvaloval si trenér fotbalové Zruče Ferenc Róth.

Zach měl o poločasové přestávce rozpravu a jeho slova si hráči vzali k srdci. „Řekli jsme si, co bychom mohli a měli hrát a ve druhé půli jsme na hřišti existovali jen my. Po zásluze jsme výsledek otočili a zvítězili,“ liboval si spokojený trenér.

Pak ale jeho mužstvo vstalo z mrtvých, převzalo iniciativu hry a nakonec zvítězilo jednoznačně 5:2. „Až po půl hodině hry jsme pochopili, že jsme na Bolevci a hrajeme mistrovské utkání. Důležité bylo, že se nám do konce poločasu podařilo vstřelit kontaktní branku,“ říkal kouč hostujícího týmu.

Oba týmy v aktuální situaci potřebují body jako sůl a mnohem lépe do utkání vstoupili domácí borci hrajícího kouče Michala Bublíka, kteří už po 17. minutách vedli o dva góly. „Vůbec jsme nezachytili začátek zápasu. Řekl bych, že jsme byli až trapní,“ nebral si servítky trenér Horní Břízy Aleš Zach.

