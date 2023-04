/OHLASY, FOTOGALERIE/ Poměrně dlouho se na hřišti posledního týmu tabulky trápili, ale nakonec potvrdili roli papírového favorita a domů si odvezli všechny tři body. Vítězství fotbalistů Horažďovic v sobotním utkání 16. kola béčkové skupiny krajské I. B třídy na půdě Štěnovic (3:1) režíroval Jan Boček, který vstřelil hattrick.

I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). | Foto: Miluše Šulajová

„V prvním poločase jsme byli určitě horším týmem. Do utkání jsme vstoupili vlažně a soupeř byl rozhodně nebezpečnější a zaslouženě se dostal do vedení,“ uznal Jan Boček v hodnocení pro Deník. „Naštěstí se nám podařilo rychle vyrovnat a do druhé půle se tak šlo za vyrovnaného stavu. Výkon po změně stran byl z naší strany již určitě lepší. Myslím si, že jsme soupeře přehrávali,“ tvrdil mladík v sestavě horažďovického mančaftu.

Přesto ještě dvacet minut před koncem držely Štěnovice nerozhodný výsledek 1:1. Pak se ovšem podruhé v zápase prosadil právě Jan Boček, který proměnil penaltu a hattrick pětadvacetiletý fotbalista dokonal v 81. minutě, čímž pečetil výhru svého týmu. „Naši převahu ve druhém poločase jsme dokázali přetavit ve vedoucí branku až z penalty, a o pár minut později jsme přidali třetí branku. Tento stav jsme si už do konce zápasu pohlídali a jsme moc rádi, že jsme konečně naplno bodovali,“ oddechl si kanonýr Horažďovic.

I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (1:1).Zdroj: Miluše Šulajová

K zápasu se vyjádřil také Václav Stuchl, zkušený gólman Štěnovic, který je ovšem momentálně zraněný, a tak zápasy svého týmu sleduje pouze z tribuny. „Třetí jarní kolo je za námi a konečně můžeme říct, že to z naší strany byl dobrý výkon,“ všiml si momentálně laborující čtyřicetiletý brankář.

„Trenér zamíchal se sestavou a díky posunutí Milana Kokošky a Michala Bočka na hrot jsme konečně byli nebezpeční i dopředu a prvních třicet minut jsme byli rozhodně nebezpečnější než hosté. Vytvořili jsme si i několik šancí, ze kterých jsme využili jen jedinou, a to paradoxně už v době, kdy jsme byli pod tlakem mladého a podle mého názoru velice perspektivního týmu hostí, který svůj závěrečný tlak využil gólem do šatny na 1:1,“ hodnotil Václav Stuchl.

„Druhý poločas už nenabídl tak zajímavou podívanou, byl to spíš boj o střed hřiště bez větších šancí, kdy byli hosté více na balonu a vytvářeli si mírný tlak, který jsme rozbíjeli díky dobrému pohybu celého týmu. Zápas nakonec rozhodla správně nařízená penalta, pak jsme ještě po naší chybné rozehrávce inkasovali třetí gól z brejku a bylo rozhodnuto,“ popisoval brankář dění ve druhé půli.

„Tentokrát jsme byli soupeři důstojným protivníkem a řekl bych, že prohra je i trochu smolná. Pokud však takový výkon zopakujeme za týden v Pačejově, tak bychom mohli konečně i bodovat,“ má jasno. Fotbalisté Štěnovic zůstávají v tabulce nejnižší krajské soutěže i nadále poslední. Horažďovice, které v příštím kole přivítají doma Losinou, jsou se ziskem pětadvaceti bodů šesté.

TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 1:3

Poločas: 1:1. Branky: 37. Kokoška - 42., 72. z penalty a 81. Jan Boček. Rozhodčí: Křen - Lodl, Bartheldy. ŽK: 0:0. Diváci: 50. Sestava TJ Sokol Štěnovice: Minařík - Tomašek, Matoušek, Kokoška, Pelouch, Jůza, Michal Boček, Šimek (68. P. Kopecký), Lederer (60. O. Kopecký), Fabián (63. Fink), Koželuh. Trenér: Petr Plass. Sestava FK Horažďovice 1920: Karásek - Faltys, Mlnařík, Šabek (85. Urban), Klečka (88. Krotkovský), Pivnička, Rojt, Jan Boček, Šašek, Jůda, Lojík. Trenér: Miloš Boř.

