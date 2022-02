V sobotu na umělé trávě ve Strakonicích změřili síly s Osekem, čtvrtým týmem podzimní části Jihočeského krajského přeboru s ambicemi na postup.

Zimní příprava: TJ Osek - FK Okula Nýrsko (modří) 3:5.Zdroj: Jan Škrle

Tým okolo trenéra Karla Kalivody zvítězil 5:3, když o svém úspěchu rozhodl de facto už v první půli, kterou ovládl zcela jasně 3:0. „Úvodní poločas byl z naší strany velice dobrý. Hra v poli sice byla poměrně vyrovnaná, ale my jsme se prosazovali po kombinačních akcích, navíc jsme hráli dobře směrem do ofenzivy,“ liboval si trenér Okuly Karel Kalivoda.

Po změně stran zabrali i Jihočeši, kteří zápas třemi góly zdramatizovali. Dvakrát se naštěstí trefilo i Nýrsko. „Soupeř se ve druhé půli zvedl, zjednodušil hru a nám už v závěru také trošku docházely síly. Celkově to byl ale moc hezký fotbal na krásném hřišti a v pěkném počasí,“ liboval si trenér.

Jeho tým se po hromadném onemocnění koronavirem pomalu, ale jistě dostává zpátky do tempa. Trable ale nastávají v jiné oblasti. „Po těch problémech to pro nás už nevypadá tak špatně. Kluci se do toho pomalu dostávají, i když některé nemoc trošku poznamenala a ještě nezvládnou celých devadesát minut,“ uznal Kalivoda, jehož teď nejvíce trápí úprk tří klíčových obránců.

„Skončili u nás stopeři Lužný s Kopřivou a odešel také Lukáš Hájek. To je pro nás velká ztráta. Na druhou stranu, šanci dostanou někteří dorostenci, i když u nich je patrné, že budou muset pořádně přidat, aby měli na krajský přebor. Musíme se s tím ale nějak poprat a situaci řešit,“ doplnil trenér Karel Kalivoda s tím, že nabídka volných hráčů v kraji aktuálně není bohatá, ale v létě se klub jistě pokusí do týmu někoho přivábit. Snad nebude pozdě…

TJ Osek – FK Okula Nýrsko 3:5 (0:3). Branky: Říský 2, Hromíř – Kohout 2, Bastl, Kalivoda mladší, Brož. Příští zápas Nýrska – sobota 16.00: FK Svéradice – FK Okula Nýrsko (hraje se na UMT v Klatovech).

