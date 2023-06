/FOTOGALERIE/ Fotbalisté TJ Pfeifer Chanovice se s letošním ročníkem béčkové skupiny krajské I. B třídy rozloučili celkem povinným vítězstvím. V sobotním utkání 26. kola doma proti posledním Štěnovicím sice od první minuty prohrávali, ale ještě do poločasu dokázali skóre otočit a po přestávce přidali třetí branku. Chanovice tak zakončily letošní sezonu se ziskem třiačtyřiceti bodů na pátém místě.

I. B třída, skupina B (26. kolo): TJ Pfeifer Chanovice (na snímku fotbalisté v zelených dresech) - TJ Sokol Štěnovice (modří) 3:1. | Foto: Miluše Šulajová

„Poslední zápas sezony nám přinesl tři body a celkových 43 bodů a páté místo je pro nás úspěchem. Zápas příliš kvalitní nebyl, ale byl bohatý na šance na obou stranách, takže se diváci nenudili. Zároveň zápas znamenal loučení pro kapitána Jirku Petříka, který odchází po osmi letech, i pro mě jako trenéra po pěti letech působení v klubu. Děkujeme všem za krásné a emotivní rozloučení,“ začal na úvod hodnocení trenér Chanovic Radim Šiška.

„Samotný zápas pro nás nezačal dobře, hned v první minutě jsme inkasovali po chybě našeho brankáře. Ve zbytku poločasu však Bohdan Timoshenko svůj kiks několikanásobně odčinil, třikrát tváří v tvář hostujícím útočníkům vždy uspěl. Na druhé straně poté znamenala vyrovnání spolupráce nahrávajícího Lukáše Černohorského a zakončujícího Michala Poleny. V další obří šanci Michal Polena selhal a napodobili ho i Honza Merašický či Honza Šebek. Matadoři v útoku si spolupráci zopakovali před poločasem, kdy Lukáš Černohorský našel ve vápně pohotově zakončujícího Michala Polenu,“ hodnotil chanovický kormidelník obraz hry v úvodní půli, která nabídla dostatek šancí a skóre 2:1.

„Po pauze jsme už hosty do šancí nepouštěli, ale sami jsme se z mnoha šancí prosadili jen jednou, když střelu Lukáše Černohorského dorazil do sítě Honza Šebek. Poklidný zápas v pouťovém tempu jsme pak už bez větších problémů dovedli do vítězného konce a mohli začít slavit. Moc děkuji všem hráčům a spolupracovníkům za pomoc a všem přeji do dalších sezon jen to nejlepší,“ doplnil ke svému povídání loučící se kouč.

I. B třída, skupina B (26. kolo): TJ Pfeifer Chanovice - TJ Sokol Štěnovice (modří) 3:1.Zdroj: Miluše Šulajová

Své si k zápasu tradičně řekl také Václav Stuchl, gólman Štěnovic, který po zranění usedl alespoň na lavičku náhradníků.

„Hned v první minutě jsme se dostali do vedení po chybě domácí obrany. Jinak se hrál oboustranně bezstarostný fotbal v nijak velkém tempu, ale s množstvím brankových příležitostí na obou stranách, kdy se hlavně naši hráči předháněli v tom, kdo z nich spálí větší šanci, takže jsme za to byli po zásluze potrestání dvěma góly domácích,“ komentoval Stuchl.

„Druhá půlka už nabídla klidnější fotbal. Domácí zlepšeným výkonem víceméně kontrolovali zápas a my jsme bohužel neměli žádnou vyloženou šanci, naopak Chanovice využily naší chyby v rozehrávce a potrestaly nás v 70. minutě třetím gólem. Pak už se utkání jen dohrávalo,“ dodal k hodnocení.

Poločas: 2:1. Branky: 13. a 41. M. Polena, 68. Šebek – 1. Matoušek. Rozhodčí: Ruda. ŽK: 0:2 (38. Tomašek, 49. Jůza). Diváci: 78. Sestava TJ Pfeifer Chanovice: Timoschenko – Šabek, Skuhravý, Merašický (82. L. Pavlovský), Šebek, Šulc (82. Skuhravý), Petřík, Černohorský, Prýmas, M. Polena, Ziolek. Trenér: Radim Šiška. Sestava TJ Sokol Štěnovice: Minařík – Tomašek, Matoušek, Sedláček, Švec, Kokoška (68. Fink), Jůza, Boček, Lederer, Volf, Koželuh. Trenér: Petr Plass.

