V úvodu utkání se hra přelévala ze strany na stranu. Hosté z Chanovic hrozili především po ztrátě balonu domácího celku. „Soupeř byl nebezpečnější, vytvořil si dvě tři šance, ale s nimi si poradila naše obrana a gólman Václav Simbartl, který nás podržel důležitými zákroky,“ uznal fotbalista SK Bolešiny Jakub Pitel. „I my jsme si však vytvořili pár dobrých šancí, ale ty brankou neskončily,“ pokračoval.

Postupem času domácí tým zlepšil pohyb, začal lépe kombinovat a vyvíjet na soupeře tlak. „Bylo jen otázkou času, kdy dáme první gól,“ tvrdil Jakub Pitel. Bolešiny hrozily hlavně z centrů a rohových kopů, branka visela na vlásku, ale hosté nakonec odolali – první poločas tak skončil 0:0.

I. B třída, skupina B (18. kolo): SK Bolešiny (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - TJ Pfeifer Chanovice 3:0.Zdroj: Jindřich Schovanec

Bylo jasné, že kdo dá první branku, bude mít navrch. A to se nakonec potvrdilo. „O přestávce jsme si k tomu něco řekli, a to přineslo ovoce v náš prospěch. Deset minut po pauze jsme se ujali vedení, kdy se po zakončení prosadil Stoupič (Tomáš Stupka – pozn. autora), který trefil jednoho z bránících hráčů, od něhož se míč odrazil do sítě,“ popisoval Pitel důležitou úvodní trefu.

V následujících minutách mohly Bolešiny přidat další branku, ale Chanovice podržel hbitý Timoschenko v bráně. „A tak jsme rozhodli až v posledních deseti minutách,“ narážel pětadvacetiletý útočník na dva góly v závěru utkání. V 80. minutě se trefil střídající Radek Šindelář a čtyři minuty před koncem propálil Timoschenka právě Jakub Pitel. „Důležité tři body do tabulky,“ ulevil si střelec.

„Musím vyzdvihnout celou naši obranu, všechny kluky, co zápas odjezdili, a hlavně našeho brankáře Vaška Simbartla, který nás několikrát podržel,“ radoval se Jakub Pitel, který ocenil i fakt, že tým drží pohromadě na hřišti i v kabině, což se teď na jaře odráží na výkonech i výsledcích. „Jsem moc rád, jakou partu tady máme, a že se nám teď daří. Ale nesmíme usnout na vavřínech, čeká nás ještě spoustu zápasů, ve kterých potřebujeme získávat body, abychom se na konci sezony zachránili,“ doplnil na závěr fotbalista SK Bolešiny.

SK Bolešiny – TJ Pfeifer Chanovice 3:0

Poločas: 0:0. Branky: 55. Stupka, 80. R. Šindelář, 86. Jakub Pitel. Rozhodčí: Pressl – Stach, Molnár. ŽK: 1:2 (82. Daniel Kaiser – 59. J. Polena, 84. Kubaň). Diváci: 70. Hřiště: UMT Klatovy. Sestava SK Bolešiny: Simbartl – Bauer (74. Štěpán), Daniel Kaiser (87. Ondřej Kaiser), Brtník, Farný, Stupka, Jakub Pitel (87. Bošek), Rückl, Kolář, Jiří Pitel, Hodl (65. R. Šindelář). Trenér: Jiří Šmolc. Sestava TJ Pfeifer Chanovice: Timoschenko – Šabek (60. Jakub), D. Pavlovský, Kubaň, Petřík, J. Polena (83. Bláha), Prýmas, Pícka, Ziolek (60. D. Klas), Šlehubr, Zoubek. Trenér: Radim Šiška.

