/FOTOGALERIE/ Prohrávali, velmi brzy. Ale ani to je nepoložilo, snažili se držet taktického plánu, který jim nakonec přinesl kýžené ovoce. Fotbalisté FK Okula Nýrsko byli za svou bojovnost, nasazení a víru ve vlastní schopnosti odměněni nesmírně cenným ziskem jednoho bodu za remízu 1:1 na půdě rezervního výběru SK Petřín Plzeň. Zaslouženě. „Jsme strašně moc rádi, bod určitě bereme,“ pochvaloval si trenér fotbalového Nýrska Petr Výtisk po sobotním souboji 7. kola nejvyšší krajské soutěže.

Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). | Foto: Deník/Martin Mangl

Okula přitom zápas nezačala dobře, poměrně dlouho se v parném počasí na velkém plzeňském hřišti hledala. A po nedůrazu ve vlastním pokutovém území už v 8. minutě inkasovala. „Věděli jsme, co Petřín hraje a podle toho jsme se na zápas také připravovali. Jenomže na začátku nás domácí zatlačili, my byli bez pohybu, bojácní v soubojích, a soupeř se po zásluze dostal do vedení,“ připustil.

Postupem času se ale do hry dostalo i jeho mužstvo. A ve 37. minutě za to bylo odměněno, když srovnal mladíček Robin Dvořák, který pohotovou střelou k tyči překonal domácího gólmana Jankoviče. Malý souboj dvou borců narozených až v roce 2006 vyzněl lépe pro útočníku hostujícího celku. „Zhruba od třicáté minuty jsme začali hrát to, co jsme si řekli v kabině před zápasem a podle mě jsme domácím byli minimálně vyrovnaným soupeřem,“ kvitoval kouč Výtisk.

Po změně stran Petřín svého soupeře přimáčkl, ale příliš vyložených šancí si nevytvořil. Výjimkou byly pouze dvě tutové příležitosti, proti nimž však skvěle zasáhl teprve šestnáctiletý gólman Matyáš Kotlan. Ten v zápase působil s ledovým klidem a fanoušky kolem velodromu ohromil svými reflexy ve stylu německého reprezentačního chytače Manuela Neuera.

„Ve druhé půli nás domácí i díky střídání zatlačili, místy měli velký nápor, ale my hráli zodpovědně a takticky velmi dobře. Navíc jsme se mohli spolehnout na Matyáše v bráně, který se blýskl dvěma fantastickými zákroky,“ chválil trenér Okuly Petr Výtisk svého brankáře. „Celkově jsme s remízou spokojeni, bod určitě bereme,“ doplnil kouč k zápasu a jen litoval špatně vyřešených brejkových situacích, které se jeho mančaftu ve druhém dějství naskytly.

Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1).Zdroj: Deník/Martin Mangl

A jak remízové utkání hodnotili na Petříně? „Takový klasický zápas naší rezervy. Dokud se nám nestane něco nepředvídaného, a to myslím, že dostaneme gól, tak to jde velmi dobře. Jakmile potřebujeme svého zalezlého soka dorazit, máme problém,“ řekl pro klubový web trenér Plzeňanů Radek Vodrážka.

„Každopádně za první poločas ještě kluci dostanou pochvalu, za druhou půli už moc ne. Ono i hosté se ve druhém dějství dostávali daleko dál od své brány a úplně klidně jsme mohli také prohrát,“ dodal kouč petřínské organizace.

Nýrsko bude chtít na dílčí úspěch v Plzni na Slovanech, kde nakonec bral bod, navázat také o víkendu, kdy v rámci 8. kola krajského přeboru přivítá Rapid Plzeň, lídra celé soutěže, s nimž v letní přípravě prohrál 2:6. „Ale tentokrát to bude jiný zápas,“ míní Petr Výtisk. „Pro nás se tenkrát jednalo o vůbec první přípravné utkání, zatímco Rapid už předtím něco málo odehrál,“ vysvětluje. „Osobně ale očekávám podobné utkání jako bylo teď na Petříně a my se na něj musíme poctivě připravit. Věřím, že doma budeme úspěšní,“ přeje si trenér.

SK Petřín Plzeň B – FK Okula Nýrsko 1:1

Poločas: 1:1. Branky: 8. Rada – 37. Dvořák. Rozhodčí: Cimický – Bogdan, Křen. ŽK: 0:2 (52. Kalivoda, 67. Miroslav Bastl). Diváci: 50. Hřiště: SK Petřín, tráva. Sestava SK Petřín Plzeň B: Jankovič – Rada, Trojovský, Vanc, Zíma, Maxa, Jandoš (64. D. Vodrážka), Treml (46. Hrdina), Flachs (46. Špilar), Tětek, Heller (80. Šimon Fikrle). Trenéři: Jakub Veselý, Jaroslav Levý, Radek Vodrážka, Jan Pleticha. Sestava FK Okula Nýrsko: Kotlan – Miroslav Bastl (66. Taušek), Pavlík, Varga, Vávra, Kalivoda, Mašek (86. Janovský), Antonovics, Dvořák, Štěpán Švec (66. Irlbek), Martin Bastl (31. Vágner). Trenér: Petr Výtisk.

