Fotbalisté TJ Start Luby se rozloučili s podzimní částí sezony vítězstvím. Ve víkendovém utkání 15. kola I. A třídy Plzeňského kraje porazili na domácím hřišti díky brance kanonýra Jiřího Matějka soupeře Chlumčan těsně 1:0 a potvrdili, že se jim před vlastními fanoušky letos daří. Doma Luby na podzim odehrály sedm zápasů, z nichž šest vyhrály a jednou remizovaly. I díky tomu se do zimního spánku uložily na sedmém místě.

TJ Start Luby (na archivním snímku fotbalisté v červených dresech). | Foto: Jindřich Schovanec

„Hrálo se na těžkém a podmáčeném terénu, takže to bylo hodně bojovné utkání. Když ubíhal čas, bylo jasné, že to bude nejspíš o jedné brance, což se potvrdilo. Jsme moc rádi, že jsme ji nakonec dali my a přečkali i závěrečný nápor soupeře, který sázel do vápna jeden centr za druhým," řekl k zápasu s Keramikou Chlumčany trenér fotbalového Startu Luby Radek Pikhart.

Jehož družina zakončila podzimní část sezony se ziskem 24 bodů na sedmém místě, a to především díky skvostné bilanci na domácím hřišti. „Tam se nám opravdu dařilo. Snad kromě Kolovče, se kterou jsme remizovali, jsme byli doma stoprocentní. Horší to ovšem bylo venku, kde se nám nedařilo herně, a tudíž jsme neměli ani výsledky. Sám netuším proč, ale musíme na tom nějak přes zimu zapracovat," uvědomuje si zkušený kouč tradičního celku z Klatovska.

TJ Start Luby - TJ Keramika Chlumčany 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 64. Matějka. Rozhodčí: L. Fanfule - A. Fanfule, Matoušek. ŽK: 3:2 (79. Matějka, 83. Tomaka, 87. Čipera - 65. Zíka, 90. Potočník). ČK: 1:0 (Přibyl - na střídačce). Diváci: 110. Hřiště: TJ Start Luby, tráva. Sestava TJ Start Luby: Šít - Čipera, H. Pikhart, Vozka, Marek, Koželuh, Partyngl, Pivoňka (60. Čížek), Tomaka (85. Juřina), Petrželka, Matějka. Trenér: Radek Pikhart. Sestava TJ Keramika Chlumčany: Hlůžek - Vojáček, J. Havlín, Milota, Tomíšek (40. Zíka), Fiala (46. Smola), Tomášek, Beránek, Havlíček, Šteffel (73. Šimána), Potočník. Trenér: Bohumil Havel.

