„Jsme samozřejmě moc rádi, že jsme první, ale více nás těší to, že šanci v podzimních zápasech dostávali noví kluci z dorostu a vůbec nepropadli, naopak,“ jásal jeden z trenérů Jakub Veselý. Béčko přípravu absolvovalo společně s divizním áčkem, a tak je pro jaro malinko nečitelné. „Co se týče výsledků, tak prioritou pro nás zůstává áčko, ale když už to máme takhle dobře rozehrané, samozřejmě bychom chtěli skončit první s oběma týmy a postoupit,“ svěřil se po konci podzimu mladý kouč zálohy Petřína.

Bez šance na prvenství ovšem není ani druhá vejprnická Slavia, která na podzim prohrála pouze jednou. „Druhé místo? Paráda, to je výsledek nad očekávání,“ zářil kouč áčka Vejprnic Lukáš Paul, který by chtěl stávající příčku v jarních bojích minimálně udržet. „Před začátkem sezony jsme si říkali, že bychom chtěli být mezi nejlepšími pěti týmy soutěže, ale když už to máme takhle dobře rozehrané a jsme po podzimu druzí, chtěli bychom tohle postavení udržet,“ sdělil Deníku trenér Slavie Lukáš Paul. „A když pomineme výsledky, chtěli bychom předvádět stejný fotbal jako na podzim, hrát ze zabezpečené obrany a snažit se o kombinační a pěknou hru, která bude bavit nás i fanoušky,“ říká.

Fotbalisté SK Slavia Vejprnice (na archivním snímku hráči v červeno-bílých dresech).Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Ze třetího místa půjdou do jara v kraji fotbalisté Rapidu Plzeň. Ti v první půlce sezony vstřelili nejvíce branek ze všech mančaftů (47) a jejich náročná zimní příprava ukázala, že tým z Lopatárny je na dobré cestě a bude patřit k velkým favoritům na postup. Remíza s divizním Tachovem a Hořovicemi, těsná porážka s Rokycany (2:3) nebo solidní výkon se třetiligovou rezervou Viktorie Plzeň (1:4) budí respekt. A Stříbro či Nepomuk, tedy týmy ze stejné soutěže, byly proti Rapidu zcela bez šance (9:0, 6:1). „Chtěli bychom postoupit,“ přiznal během zimní přípravy jeden z trenérů plzeňského celku Jaromír Mysliveček, který v červnu oslaví své dvaaosmdesáté narozeniny.

Velkou zásluhu na vzestupu Rapidu dává svým dvěma kolegům – Zbyňku Jiskrovi a Pavlu Šimsovi. „Dělají to dobře,“ uvedl kouč s tím, že on sám v týmu působí už jen jako jakýsi mentor a dárce zkušeností. „Po podzimu jsme třetí a určitě nechceme níž, spíš koukáme nad sebe,“ procedil Pavel Šimsa a nepřímo naznačil, že i postup do divize se v klubu zmiňuje a cílí se na něj. „Přípravu jsme začali brzy, měli jsme ji dlouhou a jsme s ní spokojení. Výkony a výsledky během tohoto období jsou ale jedna věc, ta druhá je soutěž, kde to může být všechno jinak. Celkově si ale myslím, že jsme na jaro v krajském přeboru velice dobře připraveni,“ doplnil kouč Rapidu.

Rapid Plzeň se v přípravě utkal i s béčkem Viktorie Plzeň.Zdroj: David Koranda

Dva body na Plzeňany ztrácí čtvrtý Holýšov, který na podzim pod vedením ostříleného trenéra Milana Dejmka chytil druhý dech. „Na jaře bychom chtěli minimálně udržet čtvrté místo z podzimu a hrát ještě atraktivnější fotbal, aby lidi v Holýšově chodili,“ přeje si trenér Milan Dejmek.

Střed tabulky je nesmírně vyrovnaný. Páté Radnice a devátý Chotíkov od sebe dělí pouhé dva body. Mezi nimi jsou namačkané ještě týmy Nýrska, Nepomuku a ex-divizního SK Horní Bříza. „Podzimní část sezony hodnotíme jako úspěšnou, zisk pětadvaceti bodů je pro nás úžasným počinem. Obzvlášť, když většina mužstev v krajském přeboru pracuje oproti nám v luxusních podmínkách a má jiné možnosti,“ nechal se slyšet trenér fotbalistů Sokola Radnice Pavel Aubrecht, který byl rád navázal na podzimní výkony (i výsledky) i na jaře.

Zimní příprava 2024: FC Švihov (na snímku fotbalisté v bílých dresech) - FC Chotíkov 3:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

Podobně mluví také v Chotíkově, který po loňském stříbru prožil na podzim jakousi výsledkovou kocovinu. „Pro jaro máme dva cíle. Ten první je, že bychom chtěli co nejdále dojít v poháru, a co se týče soutěže jako takové, ztráta na první pětku není velká, a i když se nám v přípravě moc nedařilo, věřím, že na jaro v krajském přeboru budeme dobře připraveni a půjdeme výš,“ prohlásil kouč Chotíkova Petr Kučera.

A jaké cíle směrem do jara má Nýrsko? „Od vedení žádné nemáme,“ pousmál se mladý trenér Okuly Petr Výtisk. „Ale já osobně bych rád navázal na slušný podzim a dával šanci mladým hráčům, aby se rozvíjeli a sbírali zkušenosti,“ uvedl. Podobně smýšlí i v táboře Nepomuku, který vede zkušený trenér Josef Viktora. „My nekoukáme někam výš, jsme rádi, že hrajeme krajský přebor, což je soutěž, kterou chceme hrát i nadále,“ říká devětačtyřicetiletý kormidelník. „A chceme dávat příležitost našim nadějným mladíkům, protože oni jsou budoucnost fotbalu v Nepomuku,“ uvědomuje si kouč, jehož tým v přípravě sehrál několik zápasů. S Rapidem Plzeň a Strakonicemi poměrně snadno prohrál (1:6 a 1:4), ale těsně porazil Blatnou a vysoko (4:0) porazil Sušici.

Fotbalisté FK Nepomuk (na archivním snímku hráč v modrém dresu).Zdroj: Jindřich Jager

Na jaře by chtěla trošku výš Horní Bříza, která po sestupu z divize na podzim nehrála vůbec špatně, ale její výsledky nebyly dvakrát ideální. „Měli jsme mít o takových devět bodů víc za ty výkony, které jsme převáděli. Bohužel jsme některé zápasy nezvládli dovést do vítězného konce. Hrozně jsme se nadřeli na góly. Zároveň jsme byli schopní porazit první tým tabulky a pak prohrát s posledním. Bylo to hodně divoké,“ přiznal trenér Horní Břízy Michal Kubice. Ten nebyl tak úplně spokojený s výsledky, předvedená hra mu však postupně začala dělat radost. „Na druhou stranu jsme zapracovali na projevu hry, což se začalo projevovat ve druhé polovině sezony. Soupeře jsme přehrávali, vytvářeli si spoustu šancí a jen špatná koncovka nás stála lepší umístění. Rozhodně je ale na čem stavět, potenciál v týmu je,“ věří trenér Kubice.

Velký potenciál je také v kádru Lhoty, která se na podzim zvedla poté, co u týmu skončil Petr Nykles a tým převzal tandem Bezdička – Varga. Lhota v přípravě potrápila kvalitní německý tým Ammerthal (1:3) i divizní Klatovy, s nimiž padla 3:4. Minimálně bez záchranářských starostí budou chtít na jaře plout fotbalisté Mýta a Kaznějova. Baník Stříbro, Černice, Zruč a Košutka naopak čeká boj o holé přežití. „Náš cíl pro jaro? Ten je jednoznačný. Nechceme sestoupit a věřím, že všichni zabojujeme a podaří se nám soutěž udržet,“ hlásí Filip Řežábek, mladý trenér prozatím poslední Košutky.

Jak to vidí reportér Deníku Martin Mangl?

Zdroj: Deník

Osobně více navštěvuji zápasy regionálních zástupců v divizi a ve třetí lize, ale bedlivě sleduji i krajský přebor. Ten je letos velice napínavý (na rozdíl od předchozích ročníků) a mě závody o čelo tabulky dost baví. Ptáte se, kdo je můj favorit na prvenství? Určitě Rapid, který hraje atraktivní fotbal a v přípravě dokazoval, že by se ani v divizi neztratil. Rozhodně bych ale neodepisoval béčko Petřína či Vejprnice. Vysoko bude i Holýšov a nahoru oproti podzimu půjde také Lhota. A co se týče sestupu? Nechci se nikoho moc dotknout, takže tohle si nechám raději pro sebe.

