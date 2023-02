1/54 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Měcholupy (fotbalisté ve žlutých dresech), ilustrační snímek. 2/54 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Měcholupy (fotbalisté ve žlutých dresech), ilustrační snímek. 3/54 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Měcholupy (fotbalisté ve žlutých dresech), ilustrační snímek. 4/54 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Měcholupy (fotbalisté ve žlutých dresech), ilustrační snímek. 5/54 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Měcholupy (fotbalisté ve žlutých dresech), ilustrační snímek. 6/54 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Měcholupy (fotbalisté ve žlutých dresech), ilustrační snímek. 7/54 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Měcholupy (fotbalisté ve žlutých dresech), ilustrační snímek. 8/54 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Měcholupy (fotbalisté ve žlutých dresech), ilustrační snímek. 9/54 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ Měcholupy (fotbalisté ve žlutých dresech), ilustrační snímek. 10/54 Zdroj: Jindřich Schovanec TJ „Měl jsem nějaké rodinné a zdravotní problémy, kvůli kterým jsem musel dát fotbal na druhou kolej. Ale spíš už to pro mě bylo náročné po časové stránce. Každý den jsem dojížděl osmdesát kilometrů za prací do Německa, a pak třikrát čtyřikrát v týdnu na tréninky do Domažlic. K tomu ještě víkendové zápasy. Opustit Jiskru pro mě nebylo moc příjemné a jednoduché rozhodnutí, ale už jsem to zkrátka nestíhal skloubit všechno dohromady," přiznal Pavel Javorský, který to má teď do Měcholup coby kamenem dohodil.

Hrající trenér Benfiky Pavel Javorský uniká tlumačovskému strážci. Jiskra Domažlice B (ve světle modrém) - Tlumačov, 27. kolo KPM, 29. května 2022.Zdroj: Jiří Pojar

„Máme barák v Předslavi, takže hřiště v Měcholupech mám asi kilometr daleko. To byl vlastně hlavní důvod, proč jsem kývl právě na tuhle nabídku," vysvětluje trenér a fotbalista, pro kterého je nové angažmá v týmu lídra I. B třídy tou ideální fotbalovou štací. „Když se tak nějak rozkřiklo, že končím v Domažlicích, dostal jsem víc nabídek, ale Měcholupy byly pro mě v současnosti nejlepším možným řešením," pokyvoval pětatřicetiletý Javorský s tím, že do Měcholup se dostal díky trenérovi Petru Novákovi, který se mu sám ozval.

Pozdní gól Pepína přinesl tři body. Strašně cenné vítězství, lebedil si Straka

Javorský bude v Měcholupech zatím působit v roli kouče. Na hřišti se objeví pouze v případě, pokud mu to dovolí zdraví a výsledky blíže nespecikovaného vyšetření. „Ale není to tak, že bych byl nějakým hlavním trenérem. Budeme společně spolupracovat s Petrem Novákem a Zdeňkem Zadražilem," konstatoval Javorský. Působení v Měcholupech si zatím fotbalista a kouč pochvaluje.

„Začali jsme trénovat už 21. ledna. Jednou týdně trénujeme v hale, dvakrát jsme na hřišti. V tomto směru máme v Měcholupech naprosto ideální podmínky. Je tady tréninkové hřiště i malá umělka. Takže si tady nemohu vůbec na nic stěžovat," rozplýval se nad možnostmi měcholupského oddílu a sám kvitoval, že nešel do úplně neznámého prostředí.

Na snímku Pavel Javorský v zápase ČFL proti Chrudimi.Zdroj: Vojtěch Kotlan

„Už dříve jsem se osobně znal s pěti šesti hráči, na podzim jsem viděl asi pět zápasů Měcholup. Nešel jsem tak úplně do neznáma," přitakal Javorský, který má i v I. B třídě ty nejvyšší cíle. „Ať jsem kdekoliv, chci vyhrávat. A tady to nebude jiné. Byla by škoda na jaře nevyužít toho, že jsme první. Pokud budu mluvit sám za sebe, postup je určitě mým velkým cílem," prohlásil zkušený fotbalista, který je jedinou novou tváří vedoucího mančaftu prostřední skupiny (B) I. B třídy.

„Ale někteří hráči, kteří byli zranění, se nám už uzdravili," narážel Javorský na očekávaný návrat Ondřeje Červeného s kolegou Pavlem Harmadym.

První přípravné utkání na jarní část I. B třídy odehrají Měcholupy za dva týdny proti TJ Sokol Mochtín. „Potom nás čeká ještě Postřekov, Mrákov a také pohárové utkání (3. kolo Poháru PKFS) s vítězem dohrávky druhého kola mezi Kolovčí a Holýšovem (tento zápas se hraje až 12. února - pozn. autora)," poodkryl Pavel Javorský plán přípravných zápasů jeho nového klubu.

Plán přípravných zápasů TJ Měcholupy

19. února 14.00: TJ Měcholupy - TJ Sokol Mochtín, 26. února (čas v řešení): TJ Měcholupy - Slavoj Koloveč / TJ Holýšov (Pohár PKFS), 4. března 14.00: TJ Měcholupy - Postřekov, 11. března 14.00: TJ Měcholupy - TJ Sokol Mrákov.

