Na úvod jen remizovali se Stříbrem, ale teď mají druhou šanci ukořistit první vítězství v sezoně. Fotbalisté FK Okula Nýrsko v sobotu cestují do Plzně, kde od 18 hodin změří síly s domácími Černicemi. Utkání se hraje v rámci 2. kola nového ročníku krajského přeboru.

Nýrsko v úvodním zápase sezony remizovalo s Baníkem Stříbro 1:1. | Foto: FK Okula Nýrsko

Jak už bylo řečeno na začátku: Okula před týdnem uhrála bod za domácí remízu 1:1 s Baníkem Stříbro. Mnohem hůř ale dopadly Černice, které schytaly v Nepomuku debakl 1:6. A tak do zápasu s Nýrskem nepůjdou v roli favorita. „Asi to bude zápas hlavně o nás,“ souhlasí trochu i kouč Nýrska Petr Výtisk.

„Herně to není špatné, ale delší dobu se trápíme v koncovce. Jako teď proti Stříbru. Doufejme, že už to zlomíme," přeje si kouč Okuly, jehož tým z posledních pěti zápasů s Černicemi čtyřikrát vyhrál a pouze jednou remizoval - a to při posledním měření sil v březnu tohoto roku na domažlické umělce (3:3).

Sobotní zápas na hřišti nedaleko OC Olympie odřídí jako hlavní rozhodčí zkušený sudí Gabriel Bogdan společně se svými asistenty Eduardem Molkem a Zdeňkem Přibylem. Delegátem Fotbalové asociace ČR je Václav Havlík.

